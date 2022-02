Kilkuset amerykańskich żołnierzy z elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej przyleciało do Jasionki samolotem Jumbo Jet [ZDJĘCIA]

Kolejni żołnierze ze Stanów Zjednoczonych dotarli dziś do Polski. Wylądowali na podrzeszowskim lotnisku w Jasionce. Przed południem przyleciały dwa wojskowe samoloty transportowe Boeingi C-17 Globemaster III. Wysiadło z nich kilkudziesięciu amerykańskich żołnierzy, ale widzieliśmy też jak wyładowywany był bagaż ze sprzętem, kontenery oraz jak wyjeżdżał sznur samochodów, m.in. Hummerów.

Natomiast tuż przed godziną 13 na płycie portu Rzeszów - Jasionka osiadł imponujący wielkością Boeing 747, potocznie nazywany Jumbo Jet. „747” to szerokokadłubowy samolot przeznaczony do lotów dalekiego zasięgu, produkowany przez firmę Boeing Company. Maszyna, w zależności od wersji, może zabrać na pokład od 366 do 660 pasażerów. Istnieją również wersje towarowe oraz półpasażerskie zabierające duży ładunek i 220 pasażerów. Rozpiętość skrzydeł kolosa waha się od 59,6 - 68,5 m a długość - od 70,6 do 76,4 m. Jego wysokość to 19,4 m. Jumbo Jet to jeden z największych samolotów odrzutowych na świecie. Wielkością ustępuje Airbusowi A380 i An-225.