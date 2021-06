Konrad Fijołek w poniedziałek obejmie urząd prezydenta. Zacznie od podziękowań dla mieszkańców i usunięcia aut spod ratusza

Pisaliśmy, że w poniedziałek o godzinie 14 w Ratuszu rozpocznie się wyjątkowa, jednopunktowa sesja Rady Miasta. Prezydent elekt złoży na niej ślubowanie, które jest niezbędnym warunkiem do tego, by objąć funkcję prezydenta. Po uroczystości może już zasiadać w gabinecie i podejmować ważne decyzje dla miasta.

Zaproszenia poszły m.in. do wojewody i marszałka województwa, byłych prezydentów Rzeszowa, honorowych obywateli. Konrad Fijołek dodaje, że czeka go radosny, cudowny, pełen emocji dzień będący spełnieniem marzeń. Do Ratusza przyjdzie oczywiście z żoną, ale zaprosił też swoich nauczycieli - wychowawców i wcześniejszych szefów.