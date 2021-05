Konrad Fijołek z prezydent Łodzi Hanną Zdanowską przekonują, że w Rzeszowie będzie się żyło lepiej dzięki woonerfom

Najpierw wyjaśnijmy co to jest woonerf. Najkrócej rzecz ujmując, jest to rodzaj ulicy z naciskiem na wysoki poziom bezpieczeństwa, spokojny ruch, wysoką estetykę, obfitość zieleni z priorytetem dla ruchu pieszych i rowerzystów. To przestrzeń publiczna, łącząca funkcje ulicy i deptaku, na którym chętnie spotykają się mieszkańcy. Pierwszy łódzki woonerf powstał na ul. 6 Sierpnia i szybko zyskał uznanie łodzian.