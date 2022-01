Lądowisko niedaleko Birczy koło Przemyśla wkrótce może się stać lotniskiem. Inicjatywę popiera wielu samorządowców [ZDJĘCIA]

W poniedziałek na terenie lądowiska w Woli Korzenieckiej w gminie Bircza odbyło się spotkanie samorządowców z gminy Bircza, powiatów przemyskiego i bieszczadzkiego oraz dyrekcji pobliskiego kompleksu wypoczynkowego Arłamów. Zaproszone były również władze gminy Ustrzyki Dolne, ale nikt się nie pojawił.

Rozmawiano o koncepcji przekształcenia lądowiska w Woli Korzenieckiej w ogólnie dostępne lotnisko. Skąd taka inicjatywa? Obecnie lądowisko jest sporadycznie wykorzystywane do celów lotniczych, m.in. przez wojskowe samoloty i gości hotelu Arłamów. Mogą tutaj lądować awionetki i samoloty czarterowe do 100 osób na pokładzie. Lądowisko zostało wybudowane w 1976 r., dla potrzeb rządowego ośrodka wypoczynkowego w pobliskim Arłamowie. Do lat 80. ubiegłego wieku przylatywały tutaj samoloty z komunistycznymi dygnitarzami. Od 2012 r. miejsce to figuruje w ewidencji lotnisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego.