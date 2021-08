Lotnisko w Jasionce chce być przyjazne rodzinom z dziećmi. Port wprowadził już sporo udogodnień, ale i atrakcji [ZDJĘCIA]

- Chcemy, aby ta grupa pasażerów czuła się u nas komfortowo i bezpiecznie – podczas wczorajszej konferencji prasowej inaugurującej program „Lotnisko przyjazne rodzinom” mówił Adam Hamryszczak, prezes zarządu portu w Jasionce. – Wprowadzamy mnóstwo udogodnień, ale i atrakcji dla najmłodszych umilających im czas przed odlotem. Zwłaszcza, że sezon letni na lotniskach to zawsze większa liczba pasażerów podróżujących z pociechami. Widzimy to po lotach czarterowych m.in. do Turcji, Bułgarii, czy np. na połączeniach do Warszawy, Gdańska, Szczecina, Splitu, Zadaru, czy Nowego Jorku.