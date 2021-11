Na pełnej czajce: I kto jest „debeściak”?! - Red. Michał Czajka w komentarzu odnosi się m. in. do meczów Developresu Rzeszów i Stali Rzeszów

Stal Rzeszów w piątek z kwitkiem odprawiła kolejnego rywala i konsekwentnie cały czas robi swoje czyli dąży do precyzyjnie wyznaczonego celu, którym jest awans do 1 ligi. Teraz już nawet doszło chyba do tego, że nikt się już nie zastanawia czy się uda, ale bardziej co musiałby się stać, żeby się nie udało. Jak to już kilka razy było mówione, piłkarze trenera Daniela Myśliwca są na autostradzie (i to nie na „Highway To Hell”) do 1 ligi i chyba musieliby zacząć się kopać nawzajem po nogach, żeby nie zdobyć potrzebnej liczby punktów do awansu.