Na szlakach w Bieszczadach tłoczno i niebezpiecznie. Nie obyło się bez interwencji ratowników Bieszczadzkiej Grupy GOPR

- Pomimo nie najlepszych warunków pogodowych, po szlakach przemieszcza się wielu amatorów górskich wędrówek. Turyści często wychodzą z założenia, że skoro już przyjechali, to bez względu na panujące warunki idą w góry, mówi Paweł Szopa – ratownik dyżurny GOPR Grupy Bieszczadzkiej.

- Od kilku dni codziennie przeprowadzamy dwie trzy akcje. Najczęściej są to wyjazdy do urazów stawów, ale też omdleń. Przykładowo w sobotę na Połoninie Wetlińskiej pomagaliśmy turystce, która doznała poważnego urazu stawu łokciowego. Takich przypadków jest więcej. To skutek padającego deszczu i generalnie bardzo zmiennych warunków pogodowych. Obecnie szlaki są bardzo śliskie a widoczność w górnych partiach połonin ograniczona do 50 metrów. Należy zachować szczególną ostrożność. Na szczęście do tej pory nie mieliśmy żadnych interwencji związanych z burzami. Mając na uwadze to, co wydarzyło się w ubiegłym roku na Giewoncie, apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i przy pierwszej oznace świadczącej o nadejściu burzy prosimy o zejście z grani. Przed wyjściem na szlak ważne jest też sprawdzenie prognoz burzowych – dodaje ratownik.