– Jego kariera nie była wybitna, ale Sebastian Lubomirski miał talent do gromadzenia majątku. To jest bardzo ważne, gdyż majątek stanowił podstawę późniejszej kariery jego bratanka Sebastiana Lubomirskiego, który go wykorzystał do własnej kariery, nabył m.in. wykształcenie zagraniczne. Tenże Sebastian był ojcem Stanisława, prawdziwego twórcy potęgi rodu Lubomirskich – mówi dyrektor. – Powiedzenie przypisywane Czarnieckiemu „Jam nie z soli, ani z roli, jeno z tego, co mnie boli” stanowiło złośliwy prztyczek w stosunku do Lubomirskich, którzy właśnie swoją karierę finansową i urzędniczą zbudowali na żupach solnych.

Płyta epitafialna najcenniejszym renesansowym zabytkiem