Obwodnica Miejsca Piastowego. Samorządowcy z Krosna i dwóch powiatów wypracowali stanowisko w sprawie jej przebiegu

Inicjatorem spotkania zainteresowanych inwestycją samorządów (gospodarzy terenów, przez które ma przebiegać obwodnica) był starosta krośnieński, Jan Pelczar.

- Chodzi o wybór najkorzystniejszego dla mieszkańców i najmniej inwazyjnego dla środowiska wariantu przebiegu obwodnicy - tłumaczy starosta.

To, która wersja zostanie zrealizowana, jest bardzo ważne dla władz Krosna. Z punktu widzenia włodarzy miasta optymalnym byłby podwariant wariantu 1, bo wpisuje się w zamierzenia inwestycyjne miasta. Krosno zyskałoby połączenie DK 28 z budowaną drogą ekspresową S19. Obwodnica – zgodnie z tym podwariantem – miałaby zaczynać się na skrzyżowaniu ul. Bieszczadzkiej z centrum handlowym (do tego miejsca miasto doprowadziło już budowaną drogę G). Dalej przechodziłaby nad torami i biegła po trasie istniejącej ul. Sikorskiego, do granicy z gminą Krościenko Wyżne i dalej do węzła Iskrzynia na przyszłej drodze ekspresowej S19.