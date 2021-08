Pan Hos – bieszczadzki celebryta, którego zna cała Polska. Kim jest Andrzej Hermanowicz [ZDJĘCIA] WZ

Pan Hos, a właściwie Andrzej Hermanowicz, to mieszkaniec Polany w Bieszczadach, skąd też pochodzi. Zna go cała Polska. Jego spokojne życie, choć nie bez przygód, które wpędziły go w niejedne tarapaty zmieniło się, kiedy został bohaterem serialu „Drwale i inne opowieści Bieszczadu”. Prawie codziennie odwiedzają go tłumy fanów, a miejscowi mówią o nim złośliwie - celebryta.