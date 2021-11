Pierwsi pacjenci w Mielcu objęci Programem Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po zawale serca

Bez kompleksowego wsparcia skala śmiertelności do roku po zawale wynosi ponad 10%. KOS – zawał znacząco poprawia te statystyki, a przede wszystkim podnosi komfort i poczucie bezpieczeństwa wśród chorych.

Pacjenci objęci programem są siedmiokrotnie częściej konsultowani przez specjalistów po opuszczeniu placówki szpitalnej, a także pięciokrotnie częściej mają możliwość odbycia rehabilitacji kardiologicznej. Z przeprowadzonych obserwacji wynika również, że chorzy objęci programem mają aż o 33% mniejsze ryzyko zgonu, rzadziej też wymagają ponownej hospitalizacji. Dzięki stałej opiece i obserwacji pacjentów po incydentach kardiologicznych rzadziej występuje konieczność podjęcia interwencji kardiochirurgicznych.

- KOS-zawał to wielki sukces całego środowiska polskich kardiologów, bowiem w stosunkowo krótkim czasie udało się uzyskać doskonałe wyniki. Twarde dane mówią same za siebie – mniejsze ryzyko zgonu i powikłań, szybszy powrót do zdrowia i formy, a przede wszystkim odczuwalny dla pacjentów wzrost poczucia komfortu i bezpieczeństwa – z tymi wnioskami trudno dyskutować. Bardzo cieszę się z tego, że program KOS-zawał, dzięki wysiłkom lekarzy, samorządowców i Narodowego Funduszu Zdrowia zaczął funkcjonować w Mielcu. Mieszkańcy zasługują na to rozwiązanie