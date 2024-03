PKO Ekstraklasa. PGE Stal Mielec w roli faworyta. Dziś zagra jednak bez Szkurina i Pingota

– W zimie pracowaliśmy nad tym, by to poprawić – podkreśla trener PGE Stali.

Mielecki zespół w najbliższych dwóch meczach (Radomiak, Ruch) będzie przystępował do rywalizacji w roli faworyta. Trener Kamil Kiereś wie, że jego zespół ma „zaległości” w punktowaniu z sąsiadami z ligowej tabeli, a również tymi, którzy są niżej w ligowym rankingu.

W środowym meczu trener Kamil Kiereś w drugiej połowie dał szansę jego naturalnemu zmiennikowi. Kai Meriluoto może nie zachwycił, ale warto pamiętać również on zdobywał w tym sezonie ważne gole dla biało-niebieskich. Na uraz w ostatnich dniach narzekał Krystian Getinger, ale raczej będzie gotowy do gry w dzisiejszym spotkaniu.

Ten drugi to obrońca dla którego względnie łatwo będzie znaleźć zastępstwo. Szkurin to... jeden z najlepszych strzelców całych rozgrywek. Obaj będą pauzować za żółte kartki.

– Czasem drużyny mają słabsze momenty, ale nie mają słabych kadr. Może Radomiak nie jest w dobrej formy, ale ma potencjał. My musimy pokazać się jako drużyna, która dobrze rozegrała pierwszą połowę spotkania z ŁKS-em, musimy unikać tego, co działo się w II połowie środowego meczu – opisuje trener Kiereś.

Na przedmeczowej konferencji trener mieleckiej ekipy przypomniał, że Radomiak był przed sezonem stawiany jako kandydat do gry o miejsca w czołówce ligi.

– Zespół ten grał najbardziej ofensywie na początku tamtej rundy. Na przestrzeni sezonu drużyny wpadają w dołek, w trudniejszy moment, w takim momencie jest teraz Radomiak – podkreśla Kiereś.

– W meczu z Wartą już było widać odmianę, promyk, który zmienia optykę postrzegania tej drużyny. Nie ma co ich zachwalać, bo nie zdobyli jeszcze bramki na wiosnę. Na pewno nie patrzymy na ten zespół traktując go jako jakiegoś outsidera. Musimy się skupić na swoich aspektach. Przed każdym meczem mamy swoje problemy, ktoś nam wypada, trzeba to wszystko dobrze poukładać, przygotować się mentalnie i dobrze zregenerować po ŁKS-ie – zaznacza Kiereś, przypominając, że ostatnio jego zespół miał napięty terminarz, rozgrywając mecze po 3 albo 4 dni.

Początek dzisiejszego starcia w Radomiu o 19.00. Transmisja telewizyjna w Canale + Sport, tekstowy live na gol24.pl.