Polski Ład. Szkolenia, webinaria, livechaty i dyżury ekspertów dla przedsiębiorców

- Polski Ład to program, który zakłada szereg działań służących wsparciu m. in. samorządów w ramach Programu Inwestycji Strategicznych - mówiła Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Drugą, ważną kwestią jest wsparcie w zakresie polityki społecznej. Pojawiła się m.in. nowa możliwość pomocy polskim rodzinom, a mianowicie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Polski Ład to także największa reforma podatkowa od ponad 20 lat. Ważną jest też sprawa wzrostu nakładów na służbę zdrowia i podniesienia składki zdrowotnej do 9 procent. Wszyscy bowiem chcemy mieć zapewniony dostęp do świadczeń medycznych o najwyższym standardzie.