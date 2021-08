Poseł Wiesław Buż: Będzie śledztwo w sprawie dotacji na fotowoltaikę dla tzw. spółek parafialnych na Podkarpaciu

W kwietniu br. poseł Wiesław Buż zawiadomił Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie o swoich podejrzeniach, iż mogło dojść do niezgodnego z prawem uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych do solarnych instalacji dla spółek założonych przez kilkadziesiąt podkarpackich parafii.

Podejrzenia posła podpowiadają, że komisja konkursowa obeszła tryb i procedury konkursowe, by spółkom parafialnym przyznać dotacje, a same spółki zostały zawiązane tylko po to, by te dotacje otrzymać. Od rzeszowskiej sprawę przejęła prokuratura lubelska.