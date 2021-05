Premier Mateusz Morawiecki na Podkarpaciu. O Via Carpatia mówił: to znakomite możliwości rozwoju

Ten most przez San, będący częścią Via Carpatia, otworzy nowe perspektywy inwestycyjne, biznesowe, finansowe i przede wszystkim tworzenia miejsc pracy - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Nowej Wsi koło Niska. Zwracał uwagę, że na Podkarpaciu, jak i w sąsiedniej Lubelszczyźnie i Małopolsce prowadzony jest największy program budowy dróg, jaki kiedykolwiek miał tutaj miejsce.

Premier Mateusz Morawiecki przyglądał się dziś postępom prac na budowie podkarpackiego odcinka drogi ekspresowej S19 - elementu trasy Via Carpatia. Podziwiał stawiany most, z wykorzystaniem skomplikowanej technologicznie metody nawisowej. Przęsło nurtowe przeprawy będzie trzecie pod względem długości w Polsce (142 m). Przypomniał, że w 2015 r., kiedy PiS przejęło rządy, powrócono do koncepcji budowy Via Carpatia, czyli komunikacyjnego otwarcia Polski na północ i południe. - Żeby tworzyć nowe perspektywy wzrostu, musimy tworzyć nowe połączenia komunikacyjne - tłumaczył dodając, że droga karpacka pobiegnie od Finlandii aż do Grecji. - To stworzy dla przedsiębiorców, także polskich, znakomite możliwości rozwoju. Ten most otworzy nowe perspektywy inwestycyjne, biznesowe, finansowe i przede wszystkim tworzenia miejsc pracy.

Podkreślał, że Polski Ład, który przedstawili parę dni temu także stawia na nowe miejsca pracy.

- Mamy tam nawet bardzo konkretne założenia. Utworzenie 500 tysięcy - przedstawiał. - Polska paręnaście lat temu miała jeden z najwyższych poziomów bezrobocia w Europie. Dziś ma najniższe bezrobocie w UE. Jesteśmy jedynym z większych krajów UE, w którym nastąpił przyrost zatrudnienia w trudnych miesiącach pandemii, do końca 2020 r. Przypomniał też, że jeszcze w 2015 r. wielu Polaków pracowało za skrajnie niskie stawki godzinowe w wysokości 5,6,7 zł. Dziś jest inaczej, m.in. dzięki podniesieniu płacy minimalnej, ale też temu ma służyć Polski Ład, który "tchnie nowe możliwości w poturbowaną po pandemii polską gospodarkę". Dodał, że Via Carpatia to powiązanie handlowe, ale też strategiczne i polityczne z zagranicznymi partnerami.

Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że most buduje firma Mosty Łódź.

- Bardzo się cieszę. Oby jak najwięcej takich firm budowlanych, inżynierskich rosło w Polsce - mówił dziękując pracownikom, budowlańcom, inżynierom, którzy na wielu budowach w Polsce ruszają po pandemii. - Dziś jestem przekonany, że ta za długa zima już jest za nami, że wkraczamy w okres rozkwitu, szybkiego odrodzenia polskiej gospodarki.

Podkreślał jeszcze, że cały program budowy dróg krajowych to ok. 260 mld zł. Z tego ok. 220 mld zł to środki zabezpieczone przez budżet państwa. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury nazwał Via Carpatię drogą życia nie tylko dla wschodnich regionów kraju, ale dla Europy Środkowej. Mówił, że podobne prace toczą się na Via Baltica. - Wszędzie, gdzie jesteśmy, słyszymy, że marzenia pokoleń Polaków zostają spełnione - mówił wyliczając, że do 2030 r. powstanie ponad 6 tys. km dróg ekspresowych i ponad 2 tys. km autostradowych. Dzięki Polskiemu Ładowi.

Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury sumował, że w listopadzie 2015 r. sieć dróg szybkiego ruchu liczyła 3 tys. km a dziś to już 4,3 tys. - Gdy dojdziemy do końca drugiej kadencji rządów PiS będziemy mówili o kolejnym tysiącu kilometrów dróg szybkiego ruchu. W ciągu 8 lat naszych rządów ta sieć przyrośnie w sumie o 2,3 tys. km. Via Carpatia to okno nie tylko na inne regiony, ale też na świat. Już na początku przyszłego roku połączy Rzeszów z Lublinem, a w kolejnych latach będziemy łączyć dalsze części województwa lubelskiego i podlaskiego.

S19 na odcinku Zdziary - Rudnik nad Sanem liczy 9 km. Jak słyszymy, zaawansowanie robót wynosi ok. 66 proc. (na moście długim na 392 m i szerokim na 29 m - 73 proc.).

W Stalowej Woli premier mówił dziś z kolei o ułatwieniach w nabyciu mieszkań, jakie stworzy Polski Ład, czyli nowy program Zjednoczonej Prawicy. To m.in. zapewnienie wkładu własnego przez państwo oraz uproszczenie formalności w budowie domów do 70 m.kw. Jednocześnie w budowę mieszkań aktywniej ma się włączyć państwo i samorządy, co wpłynie - jak mówił Morawiecki - na stabilizację cen. We wtorek premier Mateusz Morawiecki, wraz z wojewodą Ewą Leniart, będzie uczestniczył w konferencji prasowej na Rynku w Rzeszowie.

