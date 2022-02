Prokuratura zawiesiła śledztwo, byli pracownicy Rzeszowskich Zakładów Graficznych protestują

Podstawą do zawiadomienia były przypuszczenia, iż w ścianach i posadzkach hal produkcyjnych wciąż znajdują się pozostałości po produkowanych tu wcześniej świetlówkach, zawierających toksyczną rtęć. Ekspertyza jednego z biegłych ds. BHP nie wykluczyła, że pomieszczenia w Miłocinie wciąż mogły stanowić zagrożenie dla zdrowia ponad 200 tu pracujących osób.

Przed sześciu laty były pracownik Rzeszowskich Zakładów Graficznych złożył w rzeszowskiej Prokuraturze Rejonowej zawiadomienie o przestępstwie narażenia życia i zdrowia załogi zakładów, do którego miało dojść w latach 2003-2014, kiedy przedsiębiorstwo przeniosło produkcję do hal po Polamie w Miłocinie.

Prokuratura umorzyła śledztwo z uzasadnieniem, iż doszło do przedawnienie przestępstwa, ponieważ doszło do jego przedawnienia. Było to możliwe, gdyż śledczy przyjęli okres lat 2004-2008, po roku 2008 nie prowadzono już badań stężenia rtęci w halach produkcyjnych RZG.