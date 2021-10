Rzeszów: autobusy elektryczne nawet 5 razy tańsze w eksploatacji niż spalinowe. Ale co z kosztami utylizacji baterii?

Za dostawę 10 autobusów elektrycznych Solaris Urbino, Rzeszów zapłacił ponad 30 mln złotych. Na linii "0" zaczęły kursować początkiem lutego 2019 roku, a władze miasta dostały bardzo duże dofinansowanie od rządu na ich zakup. Pojazdy podpoznańskiej firmy są dla stolicy Podkarpacia o tyle istotne, że nie emitują żadnych spalin. Są też tańsze w użyciu, niż te "tradycyjne".

- Jeżeli chodzi o koszty eksploatacji autobusów elektrycznych vs spalinowych, to wymaga szczegółowej i oddzielnej analizy dla każdego przypadku. Wynika to z różnego zużycia paliwa/energii elektrycznej, cen i innych zmiennych czynników. Można jednak w dużym uproszczeniu przyjąć, że przejechanie 100 km autobusem elektrycznym jest od 3 do 5 razy tańsze niż pokonanie 100 km przez autobus o zbliżonych parametrach z napędem spalinowym - tłumaczy Mateusz Figaszewski z Solaris Bus & Coach.