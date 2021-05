Sąd wstrzymał decyzję o budowie nowej siedziby Sądu Okręgowego na rzeszowskiej Drabiniance

AKTUALIZACJA Prezydent Rzeszowa ma jeszcze raz ocenić zasadność budowy drogi przez ogródki im. Szafera na Staromieściu. Tak zdecydowali radni

Podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, radni jednogłośnie zagłosowali za dwiema uchwałami przygotowanymi przez klub radnych PiS. Obie dotyczyły działek w mieście. Pierwsza zaleca prezydentowi Rzeszowa, by jeszcze raz rozważył ponowną ocenę zasadności budowy drogi przez Rodzinne Ogrody Działkowe im. Szafera przy ul. Skrajnej na Staromieściu. Druga mówi w ogóle o wspieraniu przez miasto wszystkich ogrodów działkowych. Robert Kultys apelował do radnych, by w kampanii tak broniąc działkowców uderzyli się w piersi i pamiętali, że niektórzy przyłożyli rękę do tego, że działki były sukcesywnie okrajane.