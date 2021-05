Zamek Lubomirskich - kto to utrzyma, kto opłaci, gdy sąd się wyprowadzi?

Tzw. zwykły obywatel miał do tej koncepcji stosunek żaden, bo cokolwiek się w tym obiekcie dzieje, zamku i tak nie da się ruszyć z fundamentów i przenieść poza rogatki miasta, więc rzeszowski i tak zostanie. Jednak, kiedy już pomysł padł, polityka i samorząd go pobłogosławił, to trzeba było na gwałt szukać dla niego przeznaczenia. I od kilkunastu lat do dziś go nie znaleziono. Nawet nie zadano sobie trudu oszacować, ile będzie kosztowało miasto utrzymanie obiektu, w którym nie wiadomo, co będzie. A kosztować będzie krocie.

To niech będzie kultura

To była pierwsza, do dziś obowiązująca koncepcja. Przed dziesięciu laty nie sprecyzowano jeszcze - jaka kultura: koncerty orkiestry symfonicznej, wystawy sztuk plastycznych, teatr, kameralne spotkania z autorem, czy festiwale. Ważne, by była kultura. W 2011 r. pomysłodawców otrzeźwił nieco Wojewódzki Podkarpacki Konserwator Zabytków, który w piśmie do władz miasta zgodził się na przejęcie obiektu przez samorząd pod warunkiem, że…