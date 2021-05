Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego obruszeni, bo... muszą zdawać egzaminy stacjonarnie. Woleliby zdalnie

Jak to argumentują, także na FB?

Do naszej redakcji docierają skargi studentów UR, którzy za skandal uważają, iż uczelnia zdecydowała o normalnym, stacjonarnym egzaminowaniu, a nie zdalnym.

Studenci piszą też: "Nie wiem, czyim prośbom naprzeciw wychodzi ta decyzja, ale na pewno nie studentów. To jest kpina, a ankieta była tylko czystą przykrywką, żeby wmówić studentom, że sami takiej decyzji chcieli", "Cały rok nie było możliwości zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych, aby odbywały się zajęcia przynajmniej hybrydowe, a teraz na czas sesji nagle istnieje taka możliwość? I jeszcze taka informacja miesiąc przed sesją. Śmiech na sali", "Co z osobami, które wyjechały z Rzeszowa i na egzamin mają do przejechania pół Polski? Czy uczelnia opłaci podróż?"