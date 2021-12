Trener PGE Stali Mielec Adam Majewski: Mamy spory niedosyt

- Mamy spory nie dosyt po tym spotkaniu - przyznał Adam Majewski. - Mecz porywający nie był. W pierwszej połowie mieliśmy plan, żeby się wycofać i zagrać z kontrataku. Stworzyliśmy sobie dwie dogodne sytuacje. Gdybyśmy to wykorzystali, może ten mecz byśmy wygrali. Dostaliśmy bramkę po stałym fragmencie gry. Piast jest bardzo groźny w tym elemencie. Zareagowaliśmy odpowiednio, podnieśliśmy się i wyrównaliśmy - dodał coach PGE Stali.

Trener Majewski miał zastrzeżenia co do pracy sędziów.

- Na gorąco nie chciałem mówić, ale w szatni obejrzeliśmy pewne sytuacje i szkoda, bo zawodnikowi Piasta należała się bezpośrednia czerwona kartka. W drugiej połowie mógł być podyktowany dla nas co najmniej jeden rzut karny. Do tego sędzia nie puścił przywileju, kiedy to może wyszlibyśmy sam na sam i wygralibyśmy to spotkanie