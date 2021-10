W Jasionce ruszyła 3. edycja Podkarpackiego Kongresu Gospodarczego [ZDJĘCIA]

Podczas oficjalnego rozpoczęcia Kongresu jako pierwsza głos zabrała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

- Chcę bardzo serdecznie pogratulować organizatorom, którzy konsekwentnie od wielu lat towarzyszą nam organizując to bardzo ważne wydarzenie. To także niewątpliwie okazja, aby pogratulować wszystkim osobom, które prowadzą działalność gospodarczą i gwarantują rozwój gospodarczy Podkarpacia. Nasz region ma niewątpliwie wiele atutów, ale kluczem do tego, że jest wyjątkowy na mapie Polski, jest bez wątpienia kapitał ludzki. Pomysłowość w prowadzeniu działalności, determinacja w osiąganiu sukcesów są źródłem naszej ogromnej satysfakcji