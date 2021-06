W niedzielę Cellfast Wilk Krosno vs. Arged Malesa Ostrów. Będzie szlagier na torze i na trybunach

To będzie mecz! Trzecie w tabeli 1 ligi 1 ligi Cellfast Wilki Krosno zmierzą się w niedzielę na swoim torze z liderem rozgrywek - mającą punkt więcej Arged Malesą Ostrów Wielkopolski. Kibice krośnieńskiego speedwaya od kilku dni żyją tym wyjątkowo ciekawie zapowiadającym się starciem.

Stawka tego spotkania jest bardzo duża. Będzie to mecz sezonu na pierwszoligowych torach. Drużyna z Ostrowa z z kolejki na kolejkę jeździ coraz lepiej . W niedzielę pewnie wygrała w Rybniku z ROW-em i zapewne ma chrapkę, aby kontynuować bardzo dobrą serię i umocnić się na prowadzeniu.

Cellfast Wilki miały lekki dołek, przegrały dwa ostatnie mecze z Wybrzeżem Gdańsk i chcą powrócić na zwycięską ścieżkę. - Czeka nas bardzo ciekawie zapowiadające się starcie. Jesteśmy podrażnieni po ostatnich porażkach z drużyną z Gdańska i koniecznie chcemy pokonać rywala z Ostrowa Wielkopolskiego. Musimy się dobrze przygotować i będziemy walczyć o pełną pulę - zapowiada Michał Finfa, menedżer Cellfast Wilków. We wtorek odbył się się pierwszy trening z udziałem m.in. Mateusza Szczepaniaka i Patryka Wojdyły. Drugi, także został zaplanowany w porze meczu, czyli o godzinie 14, odbędzie się w piątek. Zabraknie na nim tylko Łotysza Andrzeja Lebiediewa, który w czwartek ścigał się będzie w lidze szwedzkiej i zwyczajnie nie zdąży dotrzeć na czas do Krosna, zwłaszcza że w sobotę (godz. 19) wystartuje w trzeciej rundzie SEC, czyli indywidualnych mistrzostw Europy w Gdańsku. W zawodach tych pojedzie także Vaclav Milik, ale Czech weźmie udział w treningu na torze przy ulicy Legionów, a dopiero po jego zakończeniu pojedzie do Gdańska.

Liderzy krośnieńskiego beniaminka, który miał wolny ostatni weekend - Tobiasz Musielak i Mateusz Szczepaniak oddali sprzęto do swoich tunerów. Patryk Wojdyło także zrewitalizował swoje motocykle. Jak widać, nasz klub i sami zawodnicy mają świadomość wagi niedzielnego meczu i dokładają starań, aby przygotować się do niego jak najlepiej. I choć jakiejś nadzwyczajnej „napinki” nie widać, każdy stara się zrobić to co do niego należy jak najlepiej.

- Goście znajdują się w sztosie. Rozpędzili się, a ponieważ są drużyną kompletną, czeka nas bardzo trudny pojedynek. My jednak także znamy swoją siłę i zrobimy wszystko, aby wygrać i dzięki temu znacząco przybliżyć się do miejsca w pierwszej czwórce już w debiutanckim sezonie. Wszystko w rękach, nogach i głowach zawodników. Jeżeli każdy z nich pojedzie na swoim poziomie, to powinniśmy przeważyć szalę zwycięstwa na swoją stronę - mówi Grzegorz Leśniak, prezes klubu.

Szef Wilków zdradza, kiedy rozpoczęła się w klubie z Krosna operacja „Ostrów”. - Operacja ta rozpoczęła się tuż po meczu w Gdańsku . Nasze myśli i działania nastawione były na to, jak poukładać przygotowania do meczu z Arged Malesą, które zapowiada się jako hit sezonu, prawdziwy ligowy szlagier. Nie było jakiejś specjalnej mobilizacji z zawodnikami, ponieważ są to zawodowcy i każdy z nich wie o co jedzie. To jest nasza metoda prowadzenia tej drużyny. Każdy chce, aby sezon trwał jak najdłużej - podkreśla prezes. - To, że Ostrów wygrał w Rybniku, nie oznacza, że musi wygrać w Krośnie. Jest duże zainteresowanie meczem. Bilety sprzedają się bardzo dobrze, co świadczy o tym, że nasi kibice spodziewają się sportowej batalii, dużego widowiska i liczą na zwycięstwo. Jeżeli wygramy i zdobędziemy trzy punkty, to trudno już będzie wyrzucić nas z czołowej czwórki. Porażka nie przekreśli naszych szans na jazdę w fazie finałowej, ale znacząco jej zmniejszy. Wierzymy jednak w wygraną- kończy Grzegorz Leśniak. Bilety można kupować codziennie w klubie, w niedzielę w kasach stadionu oraz na kupbilet.pl. Bramy stadionu otwarte zostaną o godzinie 12. W pierwszym meczu 46:44 wygrali krośnianie.

