Wjechali do lasu samochodami terenowymi i dewastowali przyrodę. Zostaną ukarani [ZDJĘCIA]

- Podczas weekendu majowego rozjeżdżali samochodami terenowymi lasy w rejonie miejscowości Narol. Dewastowali strumyk i zanieczyścili glebę olejem z uszkodzonego pojazdu. Szczegóły można obejrzeć na filmach opublikowanych przez nich w sieci

– pisze w mailu do naszej redakcji internauta.

I prosi o stanowczą interwencję w tej sprawie.

– Proszę media o kontakt z władzami Nadleśnictwa Narol, by odniosły się do sprawy, o której jest już głośno w internecie. Interesuje mnie, jakie dokładnie szkody zostały wyrządzone oraz co nadleśnictwo ma zamiar zrobić w tej sprawie? – pyta nasz czytelnik. I kwituje, że takie zachowanie internautów to kolejny przykład patologii szerzącej się w internecie, tym razem ze szkodą dla podkarpackich lasów.