Właściciele hulajnóg elektrycznych z nowymi obowiązkami. Co z jazdą po chodniku?

Elektryczne hulajnogi są w Polsce coraz bardziej powszechne. Tylko w Rzeszowie wypożycza je dwóch operatorów, a coraz więcej mieszkańców jeździ także na swoim prywatnym sprzęcie. O ile to rozwiązanie bardzo ekologiczne, do tej pory jest źródłem wielu innych problemów. Jak obserwują policjanci, użytkownicy hulajnóg korzystają z nich w niebezpieczny sposób, a z tego powodu rośnie liczba wypadków. Najczęściej dochodzi do potrąceń pieszych, które niestety bardzo często kończą się poważnymi urazami.