Zespół Szkół w Tyczynie i MKS Strug Tyczyn zapraszają do klasy sportowej

Zespół Szkół w Tyczynie zlokalizowany jest w Pałacu Wodzickich w przepięknie położonym tyczyńskim parku. Zajęcia prowadzone będą w nowo powstałej hali sportowej wyposażonej w siłownię. Dodatkowo obiekt posiada boisko trawiaste, a także boisko wielofunkcyjne. Kolejnym atutem jest również wirtualna strzelnica. Do dyspozycji uczniów będzie również Stadion Miejski w Tyczynie. Oprócz 10-ciu godzin zajęć sportowych tygodniowo, program szkolenia obejmie również treningi motoryczne oraz trening mentalny.

Istnieje również możliwość zakwaterowania uczniów w nowoczesnym internacie w pokojach dwu- lub trzyosobowych z łazienkami.

- Ogromnie się cieszymy, że udało się dopełnić formalności związane z otwarciem naboru klasy sportowej. To historyczna chwila, zarówno dla samej szkoły jak i dla naszego klubu, który gorąco na to liczymy zasilą nowi uczniowie grający w naszych barwach. Serdecznie wszystkich uczniów zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej ZS w Tyczynie – mówi prezes MKS-u Strug, Ryszard Domino.