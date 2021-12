Alarm dla brzozowskiej hematologii! Sześciu lekarzy złożyło wypowiedzenia. Czy uda się uratować ważny ośrodek walki z rakiem [ZDJĘCIA] Piotr Samolewicz

Przyjęcie do pracy co najmniej trzech nowych lekarzy albo rezydentów - taki jest główny warunek sześciu lekarzy pracujących na oddziale hematologii onkologicznej Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie, którzy złożyli wypowiedzenia. Lekarze domagają się także wyrównania ich pensji do pensji w dużych ośrodkach. Czy uda się uratować ważny na Podkarpaciu ośrodek walki z rakiem?