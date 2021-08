eWinner 2 liga. Jarosław Fojut, dyrektor sportowy Stali Rzeszów: Przez trzy tygodnie żywiłem się głównie hot dogami

Jak sam mówiłeś w rozmowie z oficjalną stroną Stali Rzeszów, już będąc w Boltonie, przyglądałeś się, jak funkcjonuje klub piłkarski w Anglii. I właśnie od Boltonu chciałbym zacząć. Wchodzi młodziutki Jarek Fojut do szatni, a w niej Jay Jay Okocha, Fernando Hierro, El Hadji Diouf, Vincent Candela, Bruno Ngotty i wielu innych. Jak to wyglądało z perspektywy młodego chłopaka?

Pierwsza myśl była taka, co zrobić, żeby grać (śmiech). Nigdy nie miałem takiego uczucia, że cieszę się z tego, że tam jestem. Później sam bardzo często powtarzałem młodym chłopakom, jak już miałem trochę taką rolę mentora, takiej osoby, która opiekowała się nimi, że najgorszym stanem dla piłkarza jest stan przetrwania. To jest już początek końca. Zawsze miałem coś takiego, że myślałem, co zrobić, żeby grać. Nie udało mi się tego osiągnąć w Boltonie, mimo że byłem tam przez kilka lat. Tamte nazwiska nie przytłaczały mnie, absolutnie, tym bardziej, że tam była taka struktura, że zanim wszedłem do tej szatni, to mijałem się z tymi piłkarzami i miałem z nimi kontakt.