Fortuna 1 liga. Dla Stali Rzeszów derbowy mecz to nie tylko okazja do rewanżu za jesień. Biało-niebiescy ciągle walczą o awans

– Jesienią uznałem, że najważniejsze jest to, co musimy zrobić to skupić się na aspektach piłkarskich, taktycznych, strategicznych. Bardzo wierzyłem, że to wystarczy. Liczyłem na odcięcie się od derbowej otoczki i, że to sprawi, że będziemy skuteczni. To był błąd – mówił Myśliwiec.

Stal nie zamierza stracić punktów w derbach, bo wciąż ma szanse na awans. Trener Daniel Myśliwiec przyznaje, że dla niego to wyjątkowo istotne spotkanie. Szkoleniowiec biało-niebieskich chce lepiej przygotować się do sobotniego meczu.

– Chcemy być powtarzali, nie chcemy tracić energii na analizę sytuacji, a chcielibyśmy pójść za swoimi emocjami, które chcemy zaprezentować – dodaje trener Stali.

Jesienią biało-niebiescy byli zaskakiwani przez kontry Resovii. Trener zaznaczył, że zespół wyciągnął wnioski z tego meczu. Można domniemywać, że Stal będzie prowadzić grę w tym meczu.

– Nasz odważny styl zawsze niesie ryzyko strat, ale to ryzyko bierzemy „w koszty” – przypomina Myśliwiec.

– Chcemy wygrać. Nie ma znaczenia nasze podejście pod względem taktycznym, znaczenie ma to jak bardzo za tym „pójdziemy”. Jeżeli czułbym, że drużyna potrzebuje schować się na własnej połowie i bronić w „16” to zrobilibyśmy to. Zrobimy wszystko żeby zagrać po swojemu – podsumowuje trener obecnie ósmej drużyny rozgrywek Fortuna 1 ligi.

– Ewentualny atak pozycyjny Resovii będzie zależał od naszej inicjatywy. Jeżeli my się wycofamy to wtedy Resovia będzie miała większe szanse żeby przeprowadzać takie ataki. Zawsze to jest uzależnione od naszej inicjatywy defensywnej, a my nie zamierzamy zmieniać naszego sposobu grania – mówi Myśliwiec.