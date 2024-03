Fortuna 1 liga. Trener Stali Rzeszów - Marek Zub: Z takim bilansem trudno o punkty. Nie ruszyliśmy na razie z miejsca

Na piętnaście minut straciliśmy kontrolę nad meczem, co się skończyło stratą gola. Korekta ustawienia dodała nam jednak tlenu. Cieszy, że na koniec zmiany w składzie, a potem wejścia rezerwowych zaowocowały punktami. W ostatnim kwadransie meczów pada 25 procent goli. To czas wymagający pod względem emocjonalnym. Graliśmy z pełnym zaangażowaniem i mogę pogratulować drużynie

Coach legniczan był zadowolony z postawy swej ekipy w pierwszej połowie. Miał uwagi do drugiej.

- Chcieliśmy zmazać plamę po meczu w Katowicach, o którym chcieliśmy zapomnieć – mówił Radosław Bella. – I mecz został zapomniany, ale lekcja nie. Spędziliśmy trochę czasu razem, bo od poniedziałku jesteśmy na wyjeździe. Była okazja, by pewne rzeczy naprawić. Musieliśmy szczerze porozmawiać. Mogę powiedzieć, że pierwszy raz jako trener tak agresywnie zareagowałem. Była tak zwana kawa na ławę.

Miedź przyjechała do Rzeszowa po trzech dniach od przegranej 0:2 w zaległym meczu z GKS-em Katowice, do czego z miejsca nawiązał szkoleniowiec gości.

Zdrowie Adlera to złożony problem. Na ten moment nie może grać w pełnym wymiarze czasowym, ale mam nadzieję, że to się niedługo zmieni

- Rywal zaprezentował się bardzo solidnie, wykorzystał wszystkie nasze błędy. Doprowadziliśmy do remisu, można było oczekiwać, że osiągniemy więcej, ale chwila dekoncentracji sprawiła, że straciliśmy kolejnego gola. Nie powinien paść. Łatwo daliśmy się wtedy ograć – oceniał Marek Zub.

Trener rzeszowian odniósł się m.in. do braku na boisku Krzysztofa Danielewicza. Po krótkim, lecz niefortunnym występie przeciw Wiśle Kraków (spudłowany karny), rutynowany pomocnik grzeje na razie ławkę.

Karny nie ma tu nic do rzeczy. Każdy piłkarz może go nie strzelić. Nie mam też żądnych uwag do postawy Krzyśka na treningach. Po prostu podjąłem decyzję, że tym razem nie zagra

wyjaśnił Marek Zub.

W pierwszych trzech meczach rundy Stal zdobyła 3 gole, stracił 10. Coach naszej drużyny został zapytany w tej sytuacji, w jakim miejscu i sytuacji znajduje się jego drużyna.

- Z takim bilansem trudno o punkty. Nie ruszyliśmy na razie z miejsca. W górę po tej kolejce nie pójdziemy. Inne wyniki zdecydują, czy ewentualnie spadniemy niżej. Nie chciałbym tego przerysowywać, ale na pewno nasza pozycja wynika z tego, z kim gramy. Nie my jednak układaliśmy terminarz, ale w każdej sytuacji trzeba próbować grać to, na co nas stać i szukać punktów – komentował trener naszego pierwszoligowca.