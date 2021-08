Gdzie nie będzie prądu w podkarpackim 12.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w podkarpackim

powiat dębicki

Stobierna - przysiółek Laskowa, okolice kapliczki.

12.08 od godz. 8:00 do 17:00

Brzeźnica - ul. Strażacka i Słoneczna okolice Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania.

12.08 od godz. 8:00 do 14:00

Pilzno - ul. Lwowska, stara droga w kierunku Wisłoki.

13.08 od godz. 8:00 do 14:00

Strzegocice - za Dworem w kierunku Pilzna.

13.08 od godz. 9:00 do 12:00

Podlesie Machowskie - przysiółek Węgielnica.

17.08 od godz. 8:00 do 12:00

Paszczyna - od autostrady do sklepu Lewiatan, budynki przy drodze na cmentarz.

17.08 od godz. 8:00 do 16:00

Jaworze Dolne - kierunek Leśniczówka.

17.08 od godz. 8:00 do 14:00

Nagawczyna - od budynku numer 183A do 185, Dębica - ul. Budzisz od budynku numer 61 do 73B.

18.08 od godz. 8:00 do 14:00