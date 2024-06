ME w Belgradzie. Kacper Lesiak ósmy w finale konkursu z 3-metrowej trampoliny. Andrzej Rzeszutek odpadł w eliminacjach

Rzeszutek w czwartek cieszył się ze złota w zmaganiach z metrowej trampoliny. Dziś zabrakło mu kilku punktów by wejść do finału konkursu z 3-metrowej trampoliny. Zajął w kwalifikacjach czternaste miejsce, a do decydującej rozgrywki wchodziło dwunasta najlepszych zawodników.