Mieszkańców Rzeszowa czeka zimny prysznic nie tylko z powodu podwyżki cen wody

- Podwyżka cen wody i ścieków podzielona jest na trzy roczne etapy. W pierwszym etapie (od 1.07.2024 do 30.06.2025) cena brutto za wodę na cele bytowo-gospodarcze wzrośnie z wartości 5,59 zł za metr sześcienny do 6,77 zł za metr sześc. Wzrost cen wyniesie 21,11 procent - poinformowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Rzeszowie.

Koszt odbioru ścieków wzrośnie z wartości 5,54 zł za metr sześc. do 6,19 zł. Co daje wzrost o 11,73 proc. Dotychczasowa cena wody i ścieków wynosiła 11,13 zł, od 1 lipca wzrośnie do 12,96 zł - o 16,44 proc.

Kolejne podwyżki zaplanowane są na okresy od 1.07.2025 do 30.06.2026 i wyniosą: woda – 0,59 proc. (0,04 zł), ścieki 2,1 proc. (0,13 zł). W sumie woda i ścieki w tym okresie podrożeją o 1,31 proc. (0,17 zł).