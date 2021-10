Na pełnej czajce: Jesteśmy tu dla Was! W swoim komentarzu red. Michał Czajka wraca m. in. do koszykarskich derbów Podkarpacia

Z kolei piłkarze Resovii pokazali w sobotę, że mogą nawet być skuteczni. Da się? No pewnie, że się da. Dobitnie przekonał się o tym Chrobry Głogów choć wydaje się, iż najważniejsze jest to, żeby przekonali się o tym sami resoviacy. Wiecznie tego im brakowało i ciągle były z tym problemy... Czy na ławce trenerskiej był Grabowski, czy Mroczkowski, to z tą skutecznością nie było za wesoło. Może to będzie więc pierwszy promyczek słońca na niebie.

Strajki, strajki, strajki... Co rusz słyszy się w Polsce, że jakaś grupa się buntuje, protestuje czy też strajkuje. Teraz takie newsy pojawiają się również w sporcie i to tym podkarpackim. Póki co wiele wskazuje na to, że z powodu protestu arbitrów może być problem z rozegraniem meczów w ostatni weekend października. Związek próbuje jakoś ratować sytuację, ale z tego co widać, to nie będzie to łatwe. Co więc zrobić? Ciężka sprawa, a czasu coraz mniej....