Nad Wisłokiem w Rzeszowie trwa montaż 134 nowych latarni

Budowa oświetlenia terenów rekreacyjnych nad Wisłokiem to odpowiedź na wnioski mieszkańców miasta. Część z nich narzekała, że szczególnie w rejonie Olszynek po zmroku jest niebezpiecznie.

Dlatego najpierw zamontowano latarnie i monitoring w tym rejonie. Obecna inwestycja jest warta 1,1 mln zł i podzielono ją na trzy etapy. - Pierwszy jest już realizowany, instalacja elektryczna i elementy, do których zostaną zamontowane słupy są juz gotowe. Wykonawca prac buduje oświetlenie po obu stronach Wisłoka, między mostami Lwowskim i Narutowicza – mówi Artur Gernand z biura prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

- Wzdłuż rzeki chodnik i droga rowerowa to wspólny trakt. Po zmroku wiele osób jeździ rowerami bez oświetlenia i dlatego jest tu niebezpiecznie. Można się zderzyć z innym rowerzystą, albo najechać na pieszego, bo wiele osób chodzi po drodze dla jednośladów

Spośród 134 latarni 43 będzie świeciło właśnie na zachodnim (lewym) brzegu rzeki pomiędzy mostami. Na odcinku od mostu Zamkowego do bulwarów zaplanowano montaż 20 kolejnych latarni. Prawy brzeg rzeki to łącznie 71 latarni, które oświetla alejki od mostu Lwowskiego do Zamkowego.