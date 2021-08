Pole biwakowe w Ożannie pływa w wodzie. Turyści denerwują się. Co na to gmina? [ZDJĘCIA] Urszula Sobol

Pole biwakowe Laguna w Ożannie, miejscowości w gminie Kuryłówka to zaciszne i urokliwe miejsce z bezpośrednim dostępem do zalewu i lasu. Przyjeżdżają tam turyści nie tylko z Podkarpacia, ale z całej Polski. Ostatnio mają problem, bo kemping pływa w wodzie. Sami nie mogą sobie poradzić. Proszą gminę o pomoc. Co na to gmina?