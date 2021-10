Policjanci uratowali 62-latka z Małopolski, który wpadł do rzeki w Iwoniczu-Zdroju OPRAC.: Łukasz Solski

123RF

Policjanci z Iwonicza uratowali 62-latka, który wpadł do rzeki. Mundurowi wbiegli za mężczyzną do wody. Podejrzewając, że mógł doznać urazu kręgosłupa, postanowili nie wynosić go na brzeg. Udzielili mu pierwszej pomocy. Po dotarciu na miejsce strażaków, 62-latek został wydobyty z rzeki.