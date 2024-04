Rozwój Rzeszowa według Platformy Obywatelskiej. Co jest priorytetem?

Według przedstawicieli PO są to inwestycje, które uatrakcyjnią życie mieszkańcom, ale także przyczynią się do rozwoju gospodarczego miasta.

- Dla Rzeszowa z budżetu wojewody udało się przekazać środki w wysokości 83 milionów zł. Ale to nie wszystko. To jest początek roku. Pierwszy kwartał, wiele zadań jeszcze przed nami, wiele programów i konkursów będzie ogłaszanych i bardzo liczymy na to, że miasto Rzeszów będzie składało dobre projekty - informowała Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.