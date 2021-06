Seks-gang z Podkarpacia rozbity. Wynajmowali prostytutkom mieszkania "do pracy", miało dla nich pracować sto kobiet

Seks gang wynajmował mieszkania na terenie pięciu województw. Na Podkarpaciu były to takie miasta jak Rzeszów, Krosno, Dębica, Stalowa Wola, Jarosław, Łańcut, Mielec, Tarnobrzeg i Sanok. Po kilku miesiącach, 29-letni mężczyzna, jeden z oskarżonych, rozpoczął kierowanie „własną” zorganizowaną grupą przestępczą. Nadzorował "mieszkaniówki" w Przemyślu, Jarosławiu, Krośnie i Starachowicach.

- Zasada była taka: jeżeli prostytutka chciała nawiązać współpracę z oskarżonymi, to jednym z warunków umowy było to, że za możliwość korzystania z lokalu, miała płacić od 150 do 200 zł za dzień - tłumaczy Rafał Teluk, szef podkarpackiego oddziału Prokuratury Krajowej w Rzeszowie.

- Wszystko to, co jest potrzebne do wykonywania tego zawodu, łącznie z ogłoszeniem erotyczno-towarzyskim, było organizowane przez osoby, objęte przez nas aktem oskarżenia

- dodaje prok. Rafał Teluk.

Czyli dziewczyna przychodziła do mieszkania, dostawała klucze i jedyne, co miała robić to "świadczyć usługi".

Niecny proceder trwał około roku - od lutego 2019 roku, do stycznia 2020. Jak słyszymy w oddziale Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, 29-latka i 49-latka połączyła... kobieta. Partnerka jednego z oskarżonych, była następnie partnerką drugiego.