Szczera rozmowa z Krzysztofem Pietluchem z Wólczanki Wólka Pełkińska. "Królem" podkarpackich boisk

Za tobą dłuższa przerwa spowodowana kontuzją, więc był czas odpocząć od piłki. Jak się czujesz? Czy będziesz gotowy od razu w okresie przygotowawczym do ciężkich treningów?

Za duża przerwa jak dla mnie. Rok 2021 był dla mnie pechowy, w marcu złamałem piątą kość śródstopia, a w październiku palca u nogi. Czuję się dobrze, mam teraz trochę zaległości, widać to jeszcze na boisku. Choć po drugiej kontuzji biłem się z myślami, czy nie zakończyć przygody z grą na poziomie 3. ligi i pobawić się w "piłkę" w niższych ligach. Pierwsze treningi miałem indywidualne, ale już powoli trenuję z chłopakami. Wszystko jest robione z głową, a sztab trenerski się o mnie troszczy i te treningi nie są tak intensywne, jak u pozostałych w drużynie.

Za tobą jak i twoim zespołem bardzo ciężka runda w której nie szło po waszej myśli. Zajmujecie ostatnie miejsce, a Ty sam pewnie nie pamiętasz rundy pomimo kontuzji w której strzeliłeś tylko jedną bramkę w lidze. Co przyczyniło się, że tak źle wyglądaliście na jesieni?

Spodziewałem się, że runda będzie ciężka, zabrakło nam doświadczenia, ale też szczęścia czysto piłkarskiego. To jest mój najgorszy sezon w całej przygodzie z piłką i nie było na pewno takiej rundy, w której strzeliłem tylko jedną bramkę. Przyczynił się na to brak doświadczenia, ale też za duże zmiany w zespole, gdzie praktycznie dopiero tydzień przed ligą zamknęliśmy kadrę.