Toast Urodzinowy dla Tomasza Stańko 2021. Znamy szczegóły dwudniowej imprezy w Rzeszowie

JAN MŁYNARSKI jest jednym z najbardziej zapracowanych muzyków na polskiej scenie. To kompozytor, wokalista, multiinstrumentalista - choć Jego pierwszym instrumentem była perkusja. Znany z wielu projektów, m.in.: Baaba, 15 Minut Projekt, Warszawskie Combo Taneczne, i niezwykle popularny Jazz Band Masecki Młynarski, grający tradycyjną przedwojenną polską muzykę jazzową. TOA

mat. prasowe Estrady Rzeszowskiej

AMBROSE AKINMUSIRE to amerykański muzyk - obecnie jeden z najciekawszych i najbardziej docenianych trębaczy współczesnego jazzu. Od kilku lat z rzędu nr 1 w ankiecie krytyków amerykańskiego magazynu „Downbeat” (najbardziej szanowanej ankiecie w świecie jazzu) w kategorii trąbka. Jego niekonwencjonalne podejście do dźwięku i kompozycji sprawia, że regularnie jest notowany właśnie w „Downbeat’cie”, zdobył granty i stypendia od Fundacji Doris Duke, Funduszu MAP, Kennedy Center i Monterey Jazz Festiwal. Oczywiście wszystkie nagrody są tylko pochodną jego muzyki. Celem Ambrose Akinmusire jest ciągły rozwój, wykraczanie poza granice gatunku i ograniczeń trąbki, jako instrumentu. Motywowany przede wszystkim duchową i praktyczną wartością sztuki, Akinmusire chce usunąć ścianę erudycji otaczającą jego muzykę. Dąży do tworzenia teksturalnych, bogatych, emocjonalnych krajobrazów, które opowiadają historie społeczności, rejestrują czas i wprowadzają nowe wzory, kultury, myślenia. Z Tomaszem Stańko spotykał się wielokrotnie, na festiwalach, w amerykańskich klubach jazzowych i darzyli się wzajemnie ogromnym szacunkiem. 29 lipca 2018 roku, w dzień odejścia polskiego trębacza, Ambrose Akinmusire napisał „R.I.P. Tomasz Stanko ! Thank you for the love, inspiration and encouragement over the years.” („Dziękuję za miłość, inspirację i dodawanie otuchy przez lata”).