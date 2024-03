OPTeam Resovia wygrała trzynasty mecz z rzędu! Punktowało jedenastu zawodników

Po chorobach do składu naszej drużyny wrócił Wojciech Wątroba, Tomasz Krzywdziński, Ragor przyjechał nad Wisłok w ośmiu, toteż resoviacy byli skazani na kontynuowanie zwycięskiej passy. Goście jednak trochę powalczyli; w połowie pierwszej kwarty minimalnie wygrywali (12:11), a w połowie drugiej nieznacznie przegrywali (29:31).

OPTeam Resovia - Ragor Tarnowskie Góry 99:73 (26:18, 28:22, 25:17, 20:16)

OPTeam Resovia: Zaguła 17 (3x3), Bręk 17 (1x3, 3 prz.), Gabiński 10 (1x3), Czerwonka 4 (5 as.), Warszawski 10 (2x3, 7 zb.) oraz Szpyrka 4 (1x3, 4 as., 2 str., 3 prz.), Ziółko 13, Jędrzejewski 9 (1x3, 8 as.), Wróbel 5 (1x3), Krzywdziński 4 (1x3), Tabor 0, Wątroba 6. Trener: Kamil Piechucki.

Ragor: Maślanka 14 (2x3, 8 zb.), Wróblewski 7 (1x3, 5 as., 5 str.), Podgórski 9 (1x3, 6 str.), Józefowski 13 (4x3, 5 str.), Kowalski 15 (1x3) oraz Majcherek 13 (1x3, 12 zb.), Skrabek 2, I. Kuciński 0. Trener: Radosław Kuciński.