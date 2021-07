Podawał się za agenta ubezpieczeniowego i wyłudzał pieniądze od mieszkańców Podkarpacia. Ile osób oszukał? Jest apel prokuratury w Krośnie

Prokuratura Okręgowa w Krośnie nadzoruje śledztwo w tej sprawie, prowadzone przez brzozowską policję. Wojciech Cz. Usłyszał zarzut doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Podejrzany działał w ten sposób prawie 10 lat – od kwietnia 2011 roku do marca 2021 roku, na terenie różnych miejscowości województwa podkarpackiego. Zdaniem śledczych – wyłudzał od klientów pieniądze pod pozorem inwestowania w instrumenty finansowe, których gwarancją miało być osiągniecie wysokiego zysku.

- Przez pierwsze dwa lata, do 2013 roku, rzeczywiście był agentem ubezpieczeniowym. To uwiarygodniło go w oczach ludzi, którzy ufając mu, wpłacali pieniądze, nie mając świadomości, że nie reprezentuje już żadnej firmy - mówi prokurator Beata Piotrowicz, rzecznik prokuratury Okręgowej w Krośnie.