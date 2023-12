Niedźwiadki Chemart po raz pierwszy za 100 punktów. Przemyślanie pokonali wyżej notowanych rywali z Poznania

Poznaniacy wygrali cztery wyjazdowe mecze z rzędu, a mecz w hali przy Mickiewicza rozpoczęli od 12:4. Omen był niby zły, ale gospodarze szybko zabrali się do pracy. Sygnał do odrabiania strat dał Maciej Puchalski i on też, rzutem wolnym, doprowadził do stanu 21:21.

W II kwarcie miejscowi trzymali fason, prowadzili, ale nie wyżej niż ośmioma punktami (38:30, 40:32, i 49:45 na koniec odsłony). Ostatnie 8 „oczek” dla Niedźwiadków w pierwszej połowie zdobył Carren Wilson Jr.