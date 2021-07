Kreatorzy rozwoju regionu, czyli PoCOVIDowa Lista 100 największych firm Podkarpacia

Od lat jest pan autorem corocznego rankingu Złota Setka Firm Podkarpacia we współpracy z Nowinami. Co zainspirowało pana do opracowania takiej regionalnej "setki"?

Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, w trakcie zajęć z ekonomii na różnych kierunkach studiów Politechniki Rzeszowskiej, prezentowałem studentom wyniki rankingów największych korporacji świata i Stanów Zjednoczonych opracowywane przez amerykański magazyn świata biznesu FORTUNE. Była to świetna okazja do zapoznania studentów z takimi kategoriami ekonomicznymi i instytucjami gospodarki rynkowej, jak: przychody ze sprzedaży, zysk, wartość rynkowa spółki giełdowej, stopa dywidendy czy giełda papierów wartościowych NYSE w Nowym Jorku. W 2000 roku, już jako dziekan a później rektor Wyższej Szkoły Zarządzania pomyślałem, że powrót do podziału kraju na duże województwa oraz początek nowego wieku to świetna okazja do zaprezentowania stu największych podkarpackich przedsiębiorstw. Początki były bardzo trudne, ale w 2002 r., m.in. dzięki pomocy kolegi, znakomitego finansisty i wykładowcy WSZ Artura Chmaja, powstała pierwsza Lista 100 największych przedsiębiorstw Podkarpacia za rok 2000 i 2001, która została zaprezentowana w dodatku do regionalnej gazety. Jej prezentacja odbyła się w trakcie zorganizowanego przez WSZ spotkania z przedstawicielami firm, które trafiły na tę pierwszą, historyczną już Listę 100. I tak przygotowując rok po roku, kolejne listy dotarliśmy do początku kolejnej trzeciej dekady XXI wieku.