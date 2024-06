Prasówka 24.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach”?

Prasówka 24.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Czołowi polscy Strongmani rywalizowali o Międzynarodowy Puchar Polski w Rudnej Małej koło Rzeszowa [ZDJĘCIA] Czołowi Polscy Strongmani rywalizowali o Międzynarodowy Puchar Polski w niesamowitym miejscu - na terenie Muzeum Techniki i Motoryzacji „Baza Bunkier” w Rudnej Małej koło Rzeszowa. Najlepsi "strongmani" z Polski, Paweł Kostrzyński, Szczepan Krzysiński, Michał Lipiński, Szymon Wójtowicz i ubiegłoroczny zwycięzca, Bartek Tarapata, zmierzyli się w sześciu różnych konkurencjach. Zawody rozpoczęła najbardziej widowiskowa konkurencja - przeciąganie tira. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli "Hardkorowy Koksu", popularny kulturysta Robert Burneika oraz Katarzyna Nowacka – mistrzyni Women’s Bikini.

📢 A Krosno. Burza Rogi remisuje z Beskidem Posada Górna na zakończenie sezonu [ZDJĘCIA] W ostatniej kolejce sezonu krośnieńskiej klasy A2 drużyna Burza Rogi zremisowała na własnym stadionie z Beskidem Posada Górna 4:4 (2:1).

Prasówka 24.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [24.06.2024] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Zmiany w tabeli waloryzacji emerytur ZUS 2025 po decyzji rządu. Mamy wyliczenia zysku na rękę! [24.06.2024] W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek. 📢 Pippi Langstrump - tak dziś wygląda. Inger Nilsson ma już 65 lat, zobaczcie zdjęcia! [24.06.2024] Inger Nilsson to szwedzka aktorka, której międzynarodową sławę przyniosła tytułowa rola w serii filmów opowiadających o przygodach Pippi Langstrump. Ta małą, rudowłosą, uśmiechniętą od ucha do ucha dziewczynkę kochał swego czasu cały świat. Jak dziś wygląda Inger Nilsson, która kilkadziesiąt lat temu grała Pippi Langstrump? Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Niemądre rasy psów - lista i znaczenie ras. Te psy uznaje się za najmniej inteligentne [24.06.2024] Wyróżnia się nawet 300 psich ras. Różnią się one nie tylko wyglądem, ale i charakterem czy predyspozycjami. Badacze psich zachowań zauważyli, że niektóre psie rasy są bardziej inteligentne. A które psie rasy uznawane są za najmniej mądre? Sprawdziliśmy. Zobaczcie, jakie rasy czworonogów nie zalicza się do najinteligentniejszych. 📢 To koniec wypłaty trzynastej emerytury? Co zamiast niej?! Zobacz, co jest proponowane Jedną z głównych zapowiedzi obecnej koalicji rządzącej było hasło jasno mówiące, że "nic co zostało dane, nie zostanie zabrane". Nie oznacza to jednak, że nic się nie zmieni w zakresie wypłacanych świadczeń. W 2024 roku ustalono, że trzynaste oraz czternaste emerytury będą wypłacone. Jednak nie jest takie pewne, cyz to nie zmieni się w przyszłych latach. O potencjalnym, rozważanym rozwiązaniu opowiedział poseł Trzeciej Drogi, Ryszard Petru.

📢 Przeworską ciuchcią podróż do historii, czyli o turystycznej perełce Podkarpacia Naprzeciw dworca PKP w Przeworsku, po drugiej stronie ulicy stoi odnowiony budynek stacji Przeworsk Wąski. To stąd wyrusza do Dynowa popularny pociąg Pogórzanin, przenosząc pasażerów swoim wyposażeniem i sprzętem w świat dawnych kolei 📢 SMS Resovia po roku przerwy wraca do Centralnej Ligi Juniorów U17. Karol Mazurkiewicz bohaterem rzeszowian [ZDJĘCIA] SMS Resovia Rzeszów w finale barażów pokonała UKS Varsovie 1:0 i z korzystniejszym wynikiem w dwumeczu awansowała do Centralnej Ligi Juniorów. 📢 Przez Przemyśl przeszedł I Marsz za życiem. Zobacz zdjęcia W niedzielę odbyło się wyjątkowe wydarzenie zorganizowane przez Fundację 3 Serca, społeczność Męskiego Różańca w Przemyślu oraz współorganizatorów, które przyciągnęło mieszkańców Przemyśla i Archidiecezji Przemyskiej. Marsz za Życiem zgromadził rodziny, wspólnoty parafialne i innych uczestników.

📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Piękne hostessy wśród perełek motoryzacji Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce to nie tylko niesamowite pokazy driftu i niepowtarzalnych aut. Uwagę gości w niedzielę przyciągały też piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach. 📢 W taki upał najlepiej odpoczywa się nad wodą. Kąpieliska w województwie podkarpackim [LISTA] Ruszyło już kilka kąpielisk na Podkarpaciu. Niebawem kolejne. Podajemy ich opisy, na podstawie danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie (aktualne na 23.06.2024 r.) 📢 Pomnika nie udało się odzyskać, ale miasto ma już plan "B" Rzeszowski ratusz nie kryje rozczarowania po przekazaniu przez ojców bernardynów pomnika Walk Rewolucyjnych Stowarzyszeniu Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia. - Będziemy szukać różnych sposobów rozwiązania kwestii pomnika i terenów przylegających do niego - zapowiada Artur Gernand z Urzędu Miasta Rzeszowa.

📢 Zderzenie motocykla z osobówką w Zawadce Brzosteckiej. Ranny kierowca jednośladu trafił do szpitala Wypadek miał miejsce przed godz. 13 na drodze krajowej nr 73 w Zawadce Brzosteckiej w pow. dębickim. W wyniku zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym, kierowca jednośladu był po spożyciu alkoholu, został ranny i trafił do szpitala. W miejscu gdzie doszło do zdarzenia ruch odbywa się wahadłowo. 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 23.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Najlepsze MEMY po meczu Polska - Austria. Śmiech przez łzy. Kibice nie mają litości dla reprezentacji Polski! Polska - Austria MEMY Mecz Polska - Austria wzbudzał ogromne nadzieje w sercach kibiców reprezentacji Polski. Niestety, te nadzieje okazały się złudne i po meczu z Austrią dominuje złość, rozczarowanie i smutek. Mistrzostwa Europy 2024 dla reprezentacji Polski praktycznie się skończyły. Porażka w meczu z Austrią i remis Francji z Holandią sprawiły, że ostatnie grupowe spotkanie z Francją będzie dla biało-czerwonych pożegnalnym występem podczas Euro 2024. Jak mecz Polska - Austria widzą internauci? Nie mają litości! Zobaczcie, jak można śmiać się z porażek reprezentacji Polski. Najlepsze MEMY po meczu Polska - Austria. 📢 Ponad 100 osób wystartowało w Przemyskiej Piątce Dla Hospicjum W niedzielę odbył się coroczny bieg Przemyska Piątka Dla Hospicjum, organizowany przez Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy Stowarzyszenie Katolickie. Dochód z charytatywnej imprezy zostanie w całości przeznaczony na wsparcie powstającego Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego „Betania” im. św. Łazarza przy ul. Słowackiego w Przemyślu.

📢 Mnóstwo ubrań na giełdzie przy ulicy Dworaka w Rzeszowie. Zobacz, co się dzisiaj sprzedaje! [ZDJĘCIA] Są kolorowe sukienki, spódnice, żakiety, spodnie, spodenki koszulki, bluzeczki, ale też jest sporo butów, bielizny i torebek, a także strojów kąpielowych. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Zbliża się wypłata 14. emerytury. Ile i kiedy emeryci dostaną "czternastkę" na swoje konto? [TABELA WYLICZEŃ] 23.06.2024 emerytura to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane raz w roku. Trafia ono do emerytów, a także rencistów i wszystkich osób, które mają prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych. Ile wyniesie ”czternastka” w 2024 roku oraz kiedy będzie wypłacona?

📢 Tajemniczy dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA 23.06.2024 Słynny detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen.

📢 Kobiety o tych imionach mają dobry charakter i piękną osobowość. Sprawdź znaczenie imion 23.06.2024 Czy imię nadane przy narodzinach może zdefiniować życie człowieka? Czy może wpłynąć na jego rozwój, na jego osobowość, charakter? Są osoby, które imionom nadają duże znaczenie. 📢 Ruszył sezon na Lazurowym Wybrzeżu. Są nowości na kąpielisku [ZDJĘCIA] W piątek godzinie 14 odbyło się oficjalne otwarcie sezonu letniego na Lazurowym Wybrzeżu w Czarnej Sędziszowskiej. - Do 1 września 2024 r. będzie się można tam bezpiecznie kąpać pod okiem wykwalifikowanych ratowników - informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim. 📢 Magiczne przedstawienie Nocy Świętojańskiej nad zalewem w Dylągówce koło Rzeszowa [ZDJĘCIA] Za nami Świętojańska Noc pełna magii nad zalewem w Dylągówce. Niesamowite przedstawienie przypominające dawne słowiańskie święto Noc Kupały (święto najdłuższego dnia i najkrótszej nocy), przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem.

📢 Długo wyczekiwany powrót Strugu. Tyczynianie po 18 latach ponownie zagrają w 4. lidze! Strug Tyczyn osiągnął największy sukces od lat i awansował do IV ligi, lecz nowy sezon może rozpocząć z nowym zarządem i prawdopodobnie nowym trenerem. 📢 Przez przymrozki i suszę plony będą mniejsze. Konsumenci odczują to na własnej skórze po cenach za owoce i warzywa Wiosenne przymrozki i brak deszczu w maju przyczynią się do spadku plonów w rolnictwie i sadownictwie.

📢 467 interwencji na Podkarpaciu w związku z nawałnicami z gradem. Dwie osoby zostały ranne 467 interwencji zgłoszono w sobotę do godz. 20 do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie w związku z przechodzącymi nad częścią regionu nawałnicami i burzami z gradem. Dwie osoby zostały poszkodowane; jedna z nich trafiła na obserwację do szpitala. 1,1 tys. odbiorców bez prądu.

📢 Dni Jasła wróciły na rynek. Tak uczestnicy imprezy bawili się na koncertach Kobranocki, Róż Europy i Trick Beck [ZDJĘCIA] Jaślanie obchodzą święto swojego miasta. Na scenie imprezy, która wróciła na płytę rynku (w ostatnich latach mieściła się na boisku MOSiR przy ul. Sikorskiego) wystąpiły w sobotę dwie legendy polskiego rocka. Zespoły Kobranocka i Róże Europy wykonały swoje największe hity. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Dni Jasła, wykonanej przez naszego fotoreportera. 📢 Ogromny wybór samochodów na giełdzie klasyków podczas Mubi Dub It Tuning Festival w Targach Kielce. Zobacz jakie modele i marki oferowano W sobotę 22 czerwca był ogromny wybór samochodów na giełdzie klasyków podczas Mubi Dub It Tuning Festival w Targach Kielce. Zobacz jakie klasyki cieszyły się największym zainteresowaniem oraz jakie były ceny.

📢 Cellfast Wilki Krosno jadą dziś o punkty w jaskini lwa, ale nie pękają Dziś o godzinie 14 Cellfast Wilki Krosno w meczu 9. kolejki Metalkas 2. Ekstraligi zmierzą się z Bydgoszczy z Abramczyk Polonią Bydgoszcz. W Krośnie wygrała wataha, w rewanżu faworytem są poloniści, którzy na swoim torze są niepokonani. Goście nie tracą jednak nadziei na korzystny wynik. 📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Najlepsze projekty w Targach Kielce. Poznaj historie miłośników detailingu Oto najlepsze projekty tuningowe miłośników czterech kółek na Mubi Dub it Tuning Festival w Targach Kielce. Na siedmiu halach można było zobaczyć ponad 450 projektów z całej Europy, od zmodyfikowanych trabantów po nowoczesne Lamborghini. Zobacz samochody, które pokazują ciężką pracę i włożone serca największych pasjonatów.

📢 Sztuczna inteligencja wspiera rzeszowskich lekarzy w walce o życie i zdrowie Sztuczna inteligencja pomogła lekarzom Centrum Medycznego Medyk w Rzeszowie wykryć siedem przypadków raka jelita grubego i kilkanaście innych chorób przewlekłych. To potężne narzędzie wykorzystują z powodzeniem od 2,5 roku.

📢 Renta wdowia 2024 prawie 8000 zł. Kiedy wejdzie w życie nowe świadczenie? Wyliczenia w modelu kroczącym. Sprawdź! 23.06.2024 Takie maja być zasady nowego świadczenie. Kto będzie mógł otrzymać pieniądze z renty wdowiej w 2024 roku? Renta wdowia ma być wypłacana jeszcze w tym roku. Na jakich zasadach Polacy będą mogli uzyskać pieniądze? Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski podkreśla, że wprowadzenie renty wdowiej i podwyższenie zasiłku pogrzebowego to priorytety. Sprawdź więcej szczegółów! 📢 Wielkie święto konia huculskiego, czyli VI Ścieżka Huculska na Śmidowej w Chorzowie koło Jarosławia 60 górskich koni rasy huculskiej z całego kraju bierze udział w szóstej edycji dwudniowych zawodów pod nazwą Ścieżka Huculska na Śmidowej. Impreza - organizowana w podjarosławskim Chorzowie (gmina Roźwienica) przez Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie - trwa od soboty. W programie znalazły się cztery konkursy: czempionat hodowlany, ścieżka kwalifikacyjna, próba dzielności oraz zawody zaprzęgowe. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z pierwszego dnia wydarzenia.

📢 Olimpia Pysznica znów lidze okręgowej! Pokonała Podwolinę 1:0 w drugim meczu barażowym o awans do „okręgówki” [ZDJĘCIA] Gol Piotra Młynarczyka z 20. minuty zdecydował o dzisiejszej wygranej Olimpii Pysznica z LZS-em Podwolina (końcowy wynik 1:0) w drugim barażowym meczu o awans do ligi okręgowej. W pierwszym meczu było 1:1 i awans wywalczyła Olimpia Pysznica. Zobacz zdjęcia.

📢 Wypadek na autostradzie A4 koło Rzeszowa. Zderzyły się dwa busy, 5 osób rannych Do poważnego wypadku z udziałem dwóch busów doszło w sobotni wieczór na autostradzie A4 w miejscowości Mrowla (gmina Świlcza). Pięć osób z obrażeniami. W miejscu zdarzenia, na pasie ruchu w kierunku Korczowej kierowcy muszę liczyć się z utrudnieniami. 📢 16. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka do Lwowa rozpoczęta. Tym razem zakończy się w Jarosławiu Pod przewodnictwem biskupa Edwarda Białogłowskiego w kościele parafii św. Krzyża w Rzeszowie rozpoczęła się 16. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka do Lwowa. Tegoroczne pielgrzymowanie odbywa się pod hasłem „Matko pokoju - błagamy Cię”. Uczestnicy modlą się w drodze o pokój na Ukrainie oraz za mieszkańców miejscowości, które znalazły się na trasie ubiegłorocznych pielgrzymów.

📢 Mistrzowie Motoryzacji 2024. Wielka Gala finałowa plebiscytu Polska Press Grupy za nami. Poznaj laureatów, zobacz zdjęcia Podczas Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielc odbyła się finałowa gala plebiscytu Mistrzowie Motoryzacji organizowanego przez Polska Press Grupę. Mechanik Roku, Warsztat Samochodowy Roku, Instruktor Jazdy Roku, Szkoła Jazdy Roku, Kierowca Roku, Firma Transportowa Roku, Auto Detailing Roku, Ale Fura, Ale Motor - poznaj laureatów tych kategorii! 📢 Lasowiacka Sobótka w Tarnobrzegu. Seniorzy przypomnieli, jak dawniej bawiono się w Noc Świętojańską - zobaczcie zdjęcia Lasowiacka Sobótka - to tytuł inscenizacji Nocy Świętojańskiej, którą w sobotę 22 czerwca na placu Antoniego Surowieckiego w Tarnobrzegu zorganizowali członkowie Stowarzyszenia Lasowiacka Nuta oraz Tarnobrzeskiego Centrum Seniora. W wydarzeniu aktywny udział wzięli seniorzy i seniorki, którzy śpiewem i tańcem przypomnieli dawne zwyczaje związane z pogańską Nocą Kupały i chrześcijańską Nocą Świętojańską.

📢 Sławomir Mentzen spotkał się z rzeszowianami. Wspólnie kibicowali polskim piłkarzom Poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji w piątek gościł w Rzeszowie. Spotkanie z tutejszymi sympatykami - zorganizowane w Klubie Pod Palmą - rozpoczął od wspólnego kibicowania polskim piłkarzom, rywalizującym z Austrią w drugim meczu grupowym podczas Euro 2024. 📢 W tych godzinach prąd będzie najtańszy od lipca 2024 roku. Sprawdź taryfy - sporo zaoszczędzisz! Ceny energii elektrycznej ulegną zmianie od 1 lipca 2024 roku. Przestanie obowiązywać tarcza, dzięki której jeśli zmieściliśmy się w ustalonym limicie zużycia prądu płacimy stawki z 2022 roku. Zobaczcie, w jakich taryfach prąd może być tańszy. Sprawdźcie godziny, w których możemy mieć tańszy prąd. 📢 Orzeł Łódź zmiażdżył bardzo słabą Texom Stal Rzeszów. Niewyobrażalny wstyd! Żenada! W zaległym meczu 9. kolejki Metalkas 2. ekstraligi Orzeł Łódź rozbił bardzo słabą, chimeryczną Texom Stal Rzeszów 61:29. Doskonale dysponowani łodzianie z nawiązką odrobili straty z pierwszego spotkania w Rzeszowie i zdobyli także punkt bonusowy. Co się dzieje z rzeszowską drużyną?! Żenada, wstyd frajerstwo. Niewyobrażalny wstyd - podsumował żenująco słabą postawę rzeszowian Paweł Piskorz, menedżer zespołu.

📢 Trwają Targi Roślin w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale. Zobaczcie zdjęcia! Przeróżne odmiany kwiatów i roślin ozdobnych, które z pewnością zainteresują zwłaszcza osoby uprawiające przydomowe ogródki można podziwiać i zakupić w sercu Boguchwały. Wielkie Targi Roślin, zorganizowane w miejskim centrum kultury rozpoczęły się w sobotę i potrwają do niedzieli. Zobaczcie w naszej galerii, co można tam nabyć. 📢 Pożar samochodu w Iwoniczu. Pojazd ugasili strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej W piątek, po godzinie 16 przy ulicy Zadwór w podkrośnieńskim Iwoniczu doszło do pożaru samochodu osobowego. Ugasili go strażacy miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Zobaczcie zdjęcia z akcji.

📢 Piękne hostessy na Mubi Dub it Tuning Festival 2024. Swoją urodą zachwycały uczestników wydarzenia. Zobacz zdjęcia W sobotę, 22 czerwca rozpoczął się Mubi Dub it Tuning Festival 2024 w Targach Kielce. Oprócz niesamowitych pokazów driftu i niepowtarzalnych aut, uwagę gości przyciągają piękne hostessy. Zobaczcie je na zdjęciach.

📢 Mubi Dub it Tuning Festival 2024 przyciągnął tłumy. Wielkie święto motoryzacji w Targach Kielce Ależ się dzieje! Setki fanów motoryzacji od sobotniego poranka ściągają do Targów Kielce. Często z całymi rodzinami podziwiają oryginalnie zmodyfikowane samochody. W sobotę i niedzielę, 22 i 23 czerwca, podczas festiwalu tuningu można zobaczyć kilkaset wyselekcjonowanych aut, które przyspieszają bicie serca!

📢 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie szuka kompromisu w sprawie wycinki lasów na Podkarpaciu. Propozycja zmian i konsultacje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie przedstawiła w piątek wyniki konsultacji społecznych w sprawie zaprzestania i ograniczenia wycinki w lasach Pogórza Przemyskiego, Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Przedstawiono też kompromisowa propozycję. 📢 Polska jako pierwsza odpadła z Euro 2024. Zakwalifikowali się jako ostatni, odpadli jako pierwsi. Zobaczcie, jakie memy tworzą kibice W meczu otwarcia 1:2 z Holandią, w meczu o wszystko 1:3 z Austrią, został jeszcze mecz o honor z Francją. Mistrzostwa Europy w Niemczech rozpoczęły się 14 czerwca, a dla Polski zakończyły się już po tygodniu. Polska zakwalifikowała się na Euro jako ostatnia, ale odpadła jako pierwsza. Kibice skomentowali to memami.

📢 Domowa hodowla konopi w gminie Ropczyce. 41-latkowi grozi surowa kara Policyjnym dozorem objęty został 41-latek z gminy Ropczyce, w którego domu policjanci z sędziszowskiego komisariatu znaleźli blisko kilogram suszu roślinnego. Mężczyzna, jak się okazało, prowadził hodowlę konopi. Usłyszał już zarzut dotyczący posiadania i uprawiania substancji zabronionych. 📢 To nie koniec zmian w Asseco Resovii. Będą nowe osoby w sztabie medycznym klubu Asseco Resovia w sezonie 2024/25 będzie miała kilku nowych siatkarzy, nowego trenera, ale także nowych fizjoterapeutów. Mateusz Przystaś i Jan Wójcik po wielu latach kończą współpracę z rzeszowskim klubem. Zastąpią ich inni specjaliści. 📢 Niesamowity koncert gwiazd na festiwalu Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie Wspaniale bawili się w piątek wszyscy melomani uczestniczący w rzeszowskim festiwalu Europejski Stadion Kultury. Koncert główny, wpisany w program cyklicznego wydarzenia od 2012 roku, kiedy to piłkarskie mistrzostwa Europy odbywały się w Polsce i na Ukrainie, to rokrocznie kompilacja artystów rodzimych i zagranicznych - głównie tych z krajów europejskiej "ściany wschodniej".

📢 Uczniowie tych podstawówek w województwie podkarpackim są najlepsi w sporcie [RANKING] Na podstawie danych Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego przygotowaliśmy ranking szkół podstawowych z województwa podkarpackiego pod względem osiągnięć sportowych uczniów. Indywidualnych i drużynowych. 📢 Miejskie powitanie wakacji w Tarnobrzegu. Zobacz zdjęcia z zabawy nad Wisłą Miejskie powitanie wakacji w Tarnobrzegu z atrakcjami dla dzieci i dorosłych przyciągnęło nad Wisłę mnóstwo rodzin z dziećmi. Pierwsza letnia impreza to okazja, by odetchnąć po trudach roku szkolnego i świetnie się bawić. Zobaczcie zdjęcia z piątkowego pikniku.

📢 Partnerka Nicoli Zalewskiego. Piękna Nicol Luzardi przyciąga wzrok nie tylko kibiców. Włoszka nie unika odważnych ujęć Nicol Luzardi to piękna partnerka Nicoli Zalewskiego, naszego reprezentacyjnego piłkarza. Para mieszka w Rzymie, gdzie Zalewski na co dzień gra w stołecznym klubie. Kim jest atrakcyjna Nicol? Czy będzie kibicować Nicoli podczas mistrzostw Europy?

📢 Inwazja Gigantów - niesamowita wystawa budowli z klocków Lego w Millenium Hall w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO] "Inwazja Gigantów" - niesamowita wystawa budowli z klocków Lego w centrum handlowym Millenium Hall w Rzeszowie. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej. 📢 Nasz Patronat. Wianki w Turnickim w Rybotyczach. W programie mnóstwo atrakcji W sobotę, 22 czerwca w malowniczych Rybotyczach na Pogórzu Przemyskim odbędzie się finał festiwalu artystyczno-przygodowego Wianki w Turnickim 2024. To wyjątkowe wydarzenie przyciąga poszukiwaczy przygód, miłośników sztuki i entuzjastów przyrody, oferując niezapomniane wrażenia w sercu jednego z najdzikszych terenów Polski. Festiwal Wianki w Turnickim to święto pełne artystycznych odkryć, inspirujących spotkań i zachwytów nad pięknem otaczającej przyrody

📢 Studenci Politechniki Rzeszowskiej odebrali stypendia ministra nauki [ZDJĘCIA] Podczas uroczystości Rzeszów University of Technology Students Awards 2024 wręczono studentom Politechniki Rzeszowskiej stypendia ministra nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024, dyplomy, nagrody i medale "Primus Inter Pares" dla najlepszych absolwentów Politechniki Rzeszowskiej oraz nagrody rektora za działalność organizacyjną dla studentów uczelni.

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka. 📢 W sobotę otwarcie długo oczekiwanego kompleksu basenowo-rekreacyjnego w Birczy koło Przemyśla [ZDJĘCIA] W najbliższą sobotę, 22 czerwca, w Birczy otwarcie kompleksu basenowo - rekracyjnego na Parkowym Wzgórzu. To długo oczekiwana inwestycja w powiecie przemyskim.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać. 📢 Nowy sezon basenowy w Hadlach Szklarskich rozpoczęty [ZDJĘCIA] W Hadlach Szklarskich koło Jawornika Polskiego w powiecie przeworskim oficjalnie ruszył nowy sezon basenowy, przyciągając mieszkańców i turystów do kompleksu basenowego. 📢 Nasz Patronat. XI Ogólnopolski Piknik Rodzinny w Rymanowie-Zdroju. W programie mnóstwo atrakcji W niedzielę, 23 czerwca Spółka Świerkowy Zdrój Medical Spa organizuje XI Ogólnopolski Piknik Rodzinny, który odbędzie się na terenach zielonych przy ulicy Zdrojowej w Rymanowie-Zdroju. W programie bardzo bogaty program, a w nim 12 paneli tematycznych: prozdrowotny połączony z edukacją zdrowotną, żywieniową oraz z zakresu rehabilitacji, pierwszej pomocy medycznej, sportowy, olimpijski, bezpieczeństwa, ekologiczny, regionalny, turystyczny, naukowy, artystyczny, zabawowy i rekreacyjny.

📢 Najechanie na tył pojazdu na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Łańcuta. 5 osób trafiło do szpitala W czwartek na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Łańcuta doszło do wypadku drogowego z udziałem seata i renault. O godzinie 15:12 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie wpłynęło zgłoszenie o najechaniu na tył pojazdu przez inny samochód. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało pięć osób z sześciu podróżujących. 📢 Stylizacja Michała Probierza. Reklamowy sukces polskiej marki Lancerto z Łańcuta. Selekcjoner reprezentacji Polski w centrum uwagi mediów Polska reprezentacja piłkarska rozpoczęła swoje zmagania na Euro 2024, a pierwsze spotkanie z Holandią przyciągnęło uwagę nie tylko sportowych fanów, ale również miłośników mody. Trener Michał Probierz swoją stylizacją zdobył serca widzów i internautów, a polska marka Lancerto z Łańcuta zyskała milionową reklamę. W czym pokaże się trener naszej reprezentacji podczas dzisiejszego meczu z Austrią?

📢 "Karpatka" jeszcze nie drąży tunelu na budowie S19 w Babicy. Cały czas trwają prace przygotowawcze Nie wiadomo, kiedy maszyna TBM rozpocznie drążenie tunelu w Babicy na budowie S19. Opóźnienie w stosunku do planowanego terminu rozpoczęcia robót wynosi już ponad rok. 📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 21-23 czerwca? Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Sokołowa Małopolskiego, Dni Jasła, Dni Pilzna, Dni Cmolasu, Dni Kańczugi, Dni Radawy, Dni Radymna, Dni Łukawca, Dni Gminy Chłopice, Dni Gminy Markowa, XV Królewski Jarmark w Pysznicy, XVIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Niebocku, XIX Dni Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu. Szczegóły w naszej galerii.

📢 Burza w 20 minut zerwała wiele dachów i nawet potężne sosny łamała jak zapałki. Trwa usuwanie i szacowanie strat [ZDJĘCIA] Burza, która przeszła o północy (z 19 na 20 bm.) nad Kulnem i Łazowem na pograniczu pow. leżajskiego i niżańskiego trwała kilkanaście minut, ale spowodowała ogromne zniszczenia. Kataklizm m.in. zerwał wiele dachów i połamał tysiące drzew na obszarze kilkudziesięciu hektarów lasów. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą. 📢 Pomimo przerwania blokady przez mieszkańców Duńkowiczek koło Przemyśla, nadal trwa ich protest przeciw budowie nowej drogi [ZDJĘCIA] W środę mieszkańcy Duńkowiczek przerwali trwającą prawie trzy tygodnie blokadę krajowej 77. Nadal jednak protestują i nie wyrażają zgody na budowę drogi wojewódzkiej 881 od Duńkowiczek do terminala przeładunkowego w Żurawicy. W czwartek spotkał się z nimi Adam Dziedzic, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego z Rzeszowa.

📢 Władze Rzeszowa wypowiedziały umowę o. Bernardynom dotyczącą utrzymania ogrodów bernardyńskich [WIDEO] Od października miasto nie będzie już utrzymywać ogrodów bernardyńskich. Taką decyzję podjęły władze Rzeszowa po tym jak ojcowie Bernardyni przekazali Pomnik Czynu Rewolucyjnego Stowarzyszeniu Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia, które od wielu lat dąży do zburzenia monumentu. 📢 Zmiany personalne w diecezji rzeszowskiej. 9 parafii będzie mieć nowych proboszczów Od 10 sierpnia br. 9 parafii diecezji rzeszowskiej będzie mieć nowych proboszczów. Dwa tygodnie później ok. 40 księży wikariuszy rozpocznie pracę duszpasterską w nowych parafiach. W środę, 19 czerwca księża dziekani bądź ich reprezentanci odebrali nominacje dla księży ze swoich dekanatów. 📢 Niezwykły czar dawnych targów, jarmarków, kramów. W Rzeszowie, Przemyślu, Jarosławiu, Sanoku i innych miastach [ZDJĘCIA] Śledzie solone i ogórki w beczkach, gęsi i inny drób oraz prosiaki na wozach, suszone zioła, grzyby, owoce, warzywa na straganach, kramy z wędlinami, gliniane donice i garnki, chleb na stołach... Fotografie z początku minionego stulecia pokazują, jak dawniej wyglądały targowiska, bazary, jarmarki, jak kwitł handel uliczny. W zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego wyszperaliśmy także zdjęcia z naszego regionu. Widać targowisko na rzeszowskim i jarosławskim Rynku, kupców w Sanoku, Przemyślu, Rymanowie, Tarnobrzegu, Dębicy, Starej Wsi i Kalwarii Zebrzydowskiej. Zobaczcie!

📢 Mistrzowie Agro 2024. Nagrodziliśmy laureatów w województwie podkarpackim [ZDJĘCIA, WIDEO] Za nami uroczysta gala plebiscytu Mistrzowie Agro 2024 w województwie podkarpackim i wręczenie nagród laureatom. Nagrodziliśmy koła gospodyń wiejskich, sołtysów, rolników, gospodarstwa agroturystyczne, liderów społeczności i sołectwa. Laureaci odbiorą zaszczytne tytuły i awansują do ogólnopolskiego finału plebiscytu. 📢 Które państwo ma najsilniejsze lotnictwo wojskowe? Zobacz jak w rankingu wypada polska armia Portal Global Firepower co roku publikuje ranking armii świata. Można tam znaleźć także klasyfikację pod względem różnego rodzaju broni. Przedstawiamy czołówkę armii świata pod względem lotnictwa. Na czele rankingu są oczywiście największe potęgi militarne, ale są także niespodzianki. Zobacz jak w rankingu wypada Polska. 📢 Zenek Martyniuk gwiazdą Dni Głogowa Małopolskiego. Tłumy na jego koncercie [ZDJĘCIA] W sobotę podczas Dni Głogowa Małopolskiego odbył się długo oczekiwany koncert Zenka Martyniuka, gwiazdy muzyki disco polo. Na jego występ przybyło kilka tysięcy osób.

📢 Pomnik Rzezi Wołyńskiej stoi już w Domostawie. Odsłonięcie nastąpi 14 lipca Znana jest data odsłonięcia Pomnika Rzezi Wołyńskiej w Domostawie (gm. Jarocin). Uroczystość zaplanowana jest na 14 lipca (godz. 11) w 81. rocznicę kulminacji masowych zbrodni na Polakach na Wołyniu. 📢 Pożegnano tragicznie zmarłego ks. prał. Krzysztofa Filipa, proboszcza parafii w Gniewczynie Łańcuckiej Parafia pw. św. Mateusza w Gniewczynie Łańcuckiej koło Tryńczy w powiecie przeworskim pogrążyła się w żałobie po śmierci swojego proboszcza, ks. prał. Krzysztofa Filipa. Duchowny zmarł tragicznie w wyniku wypadku samochodowego. Miał 68 lat. 📢 Archiwalne zdjęcia Pomnika Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie Prezentujemy archiwalne zdjęcia z budowy Pomnika Walk Rewolucyjnych (Czynu Rewolucyjnego) w Rzeszowie. Autorem fotografii z lat 1966-1977 jest Włodzimierz Kozło.

📢 Nowe kąpielisko pod Tarnowem prawie gotowe. To może być hit nadchodzących wakacji! W Szerzynach powstaje kompleks rekreacyjny Dobiega końca budowa nowego kompleksu rekreacyjnego pod Tarnowem z piaszczystą plażą, polami kempingowymi i namiotowymi, muszlą koncertową, tężnią, boiskami i innymi atrakcjami. Wielkie otwarcie nowej atrakcji turystycznej w Szerzynach planowane jest na początku wakacji.

📢 Targowisko przy Dworaka w Rzeszowie z mnóstwem ubrań na wiosnę i lato. Są sukienki, bluzki, spodenki [ZDJĘCIA] Targowisko przy ulicy Dworaka w Rzeszowie od wczesnych godzin porannych pełne ludzi. Można dziś kupić odzież damską, męską i dziecięcą, które doskonale uzupełniają wiosenne i letnie stylizacje. Są sukienki, spódnice, bluzki, dżinsy, dresy, spodnie,, półbuty, klapki, torebki i mnóstwo innych rzeczy. Zobacz, co się sprzedaje na targowisku przy ul. Dworaka.

📢 Tak mieszka nowa miłość Piotra Stramowskiego. Zajrzyj do domu Natalii Krakowskiej. Zobacz, jak żyje Piotr Stramowski - gwiazda hitu „Bracia” Natalia Krakowska to nowa miłość Piotra Stramowskiego. Para poznała się podczas pracy na planie zdjęciowym. Zobacz, jak żyje i mieszka piękna blondynka w sercu stolicy. Zajrzyj do domu partnerki Piotra Stramowskiego, która jest kobietą wielu pasji.

📢 Potężne burze nad Rzeszowem i Podkarpaciem [FOTO INTERNAUTÓW] Powyrywane z korzeniami drzewa, uszkodzone samochody, połamane gałęzie - podkarpaccy strażacy mają pełne ręce roboty. Nad Rzeszowem i Podkarpaciem przechodzi potężna burza.

