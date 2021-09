Prasówka 18.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 18.09: top 3 artykuły z wczoraj

51 nowych zakażeń koronawirusem w woj. podkarpackim. Przedstawiamy dzienny raport z dnia 18.09.2021. W Rzeszowie przybyło 10 nowych osób zakażonych, w powiecie rzeszowskim 4, w powiecie łańcuckim 2. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. Od początku pandemii w woj. podkarpackim wystąpiły 127 194 przypadki zakażenia koronawirusem, jednocześnie we wszystkich naszych powiatach z powodu COVID-19 do tej pory zmarły 4 453 osoby.