Prasówka 21.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Rachunki za energię elektryczną rosną [lista - 22.06.2021] Rachunki za prąd wzrastają co roku, dlatego często szukamy sposobu, żeby mieć te wydatki pod kontrolą. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.

📢 Przebudują drogę wojewódzką 867 pomiędzy Lubaczowem i Basznią Dolną [ZDJĘCIA] Inwestycja realizowana pomiędzy Lubaczowem a Basznią Dolną obejmuje przebudowę 7-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 867. Jej koszt to prawie 14,7 mln złotych. Prace są współfinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 📢 Tyle teraz dajemy do koperty na wesele. Jakie są prezenty od rodziny i znajomych? [22.06.2021] Limity gości na weselach się zmieniają. Aktualnie młodzi mogą zaprosić nawet 150 osób jeśli w lokalu uda się zapewnić miejsce 15 metrów na osobę. Choć nadal pamiętamy o pandemii to coraz optymistyczniej patrzymy w przyszłość. Pary młode mogą wrócić do organizacji najważniejszego dnia w swoim życiu. Goście chętnie wrócą na imprezy, ale jak teraz powinien wyglądać prezent dla młodej pary? Ile powinniśmy wsadzić do koperty? Sprawdzamy.

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Będzie więcej urlopu dla każdego pracownika? [22.06.2021] Takie mogą być zmiany w kodeksie pracy 2021. Już wkrótce może nas czekać spora rewolucja w urlopach. Gotowych jest kilka propozycji, dotyczących zwiększenia ilości dni urlopowych do wykorzystania dla pracownika. W niektórych przypadkach będzie jednak trzeba spełnić określone warunki. Co może się zmienić? Jakie są propozycje na zmiany w urlopach? Sprawdź najnowsze informacje.

📢 Nadciąga "supergrzyb" i "czarny grzyb" - atakuje chorych na Covid-19. Te osoby są narażone najbardziej! Jakie objawy powoduje? Sprawdź! "Supergrzyb" zaczyna się powoli rozprzestrzeniać na świecie. Odkryto go już w Ameryce Południowej. Candida auris zagraża nie tylko zakażonym koronawirusem. Badacze ostrzegają, że "w najbliższej przyszłości może on stanowić bardzo realny problem dla zdrowia ludzi na całym świecie". Z kolei w Indiach odkryto wysyp przypadków niebezpiecznej infekcji zwanej "czarnym grzybem", która atakuje chorych na COVID-19 lub ozdrowieńców. Oto szczegóły! 📢 Hulajnogi, samochody osobowe i ciężarówki zatrzymane na przejściach granicznych w Korczowej i Medyce [ZDJĘCIA] Różne pojazdy, od hulajnóg po ciężarówki, o łącznej wartości ok. 400 tys. złotych, zostały zatrzymane na polsko-ukraińskich przejściach granicznych w Korczowej i Medyce.

📢 Jedenastka 13. kolejki 4 ligi podkarpackiej [GRUPA SPADKOWA] Za nami ostatnia seria spotkań w 4 lidze podkarpackiej. Sprawdźcie, którzy piłkarze znaleźli się w jedenastce 13. kolejki grupy spadkowej.

📢 Konrad Fijołek złożył ślubowanie na prezydenta: to będzie kadencja z rzeszowianami i dla rzeszowian Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, złożył dziś w ratuszu uroczyste ślubowanie, a po nim spotkał się na Rynku z mieszkańcami. - Ten wspaniały w moim życiu moment zawdzięczam rzeszowianom – podkreślał. - Nowoczesne miasto korzysta z potencjału, dorobku, doświadczeń zawodowych, pasji swoich własnych mieszkańców. I włącza ich w proces decyzyjny. Chciałbym, aby to zarządzanie w nowej epoce miało charakter obywatelski - zapowiedział. 📢 Zabiegi pielęgnacyjne na stadionie Resovii. Na murawie pojawiła się też nowa trawa [ZDJĘCIA] Zabiegi pielęgnacyjne na stadionie Apklan Resovii trwały przez ostatni tydzień. Na murawie obiektu przy Wyspiańskiego 22 pojawiła się też nowa trawa. Prace wykonywała firma Gargas Sport Grass. Zabiegi podzielone były na trzy etapy. Najpierw przeprowadzono skaryfikację murawy wertykulatorem trilo C15, dosiano 100 kilogramów siewnikiem spedseed, opryskano murawę nawozem azotowym. Następnym etapem było piaskowanie 60 ton piasku, aeracja pełnym bolcem na głębokość 3 centymetrów oraz wczesanie piasku w powstałe otwory. Trzecim i ostatnim etapem prac była wymiana murawy: na środku boiska i na dwóch "piątkach" - łącznie pojawiło się około 70 metrów kwadratowych nowej trawy.

📢 Dziewczyny i żużel. Oto najpiękniejsze podprowadzające z polskich torów [dużo zdjęć] Kibice nie wyobrażają sobie meczów żużlowych bez podprowadzających. Piękne dziewczyny wskazują zawodnikom pola startowe, nierzadko prezentując przy tym układy taneczne. Zebraliśmy dużą kolekcję fotografii podprowadzających z polskich torów. Przejdź do GALERII. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Niesamowity góralski dom Kamila Stocha. Oto jego wspaniała rezydencja w Zębie Zobacz prywatne zdjęcia! [21.06.21] Do rozpoczęcie nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich pozostało jeszcze pięć miesięcy. Nie znaczy to, że skoczkowie próżnują - niedługo rozpocznie się rywalizacja na igelicie, a już obecnie trwają treningi mające na celu budowanie przyszłej formy. Kamil Stoch rzadko zdradza kulisy swojego prywatnego życia, choć wiadomo, że jest szczęśliwym mężem Ewy Bilan, a miejscem ich zamieszkania jest Ząb. Co pewien czas mistrz publikuje jednak domowe zdjęcia, dzięki którym kibice mogą przekonać się, jak żyje na co dzień. Jego dom to wspaniała góralska rezydencja będąca ozdobą całej miejscowości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia domu, w którym mieszkają Kamil Stoch i jego żona Ewa Bilan-Stoch. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Dwóch Turków z lewymi dokumentami zatrzymano na granicy w Medyce. Jeden uciekał przed macochą, drugi jechał do ukochanej Na polsko-ukraińskim przejściu w Medyce funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali dwóch Turków, którzy posługiwali się podrobionymi dokumentami. Jeden tłumaczył się, że ucieka przed macochą, drugi chciał dotrzeć do ukochanej w zachodniej Europie. 📢 Unijny Certyfikat COVID dostępny w aplikacji mObywatel. Dzięki niemu można swobodne podróżowanie po Unii Europejskiej. Jak pobrać? W aplikacji mObywatel dostępny już jest Unijny Certyfikat COVID (UCC), dzięki któremu można swobodnie podróżowanie po Unii Europejskiej. Do tej pory UCC można było pobrać jedynie z Internetowego Konta Pacjenta. - UCC zastąpi dostępne do tej pory w mObywatelu krajowe zaświadczenie o zaszczepieniu - mówi minister Janusz Cieszyński.

📢 Klasa B Jarosław. Makovia Makowisko zremisowała z zespołem Łęg Łowce 1:1 [ZDJĘCIA] Klasa B Jarosław. Makovia Makowisko zremisowała z zespołem Łęg Łowce 1:1. Dzięki remisowi, awans do A klasy wywalczyły Łowce. Polecamy zdjęcia z tego meczu.

📢 "Nieautoryzowana transakcja bankowa" - uważajcie na takie telefony. KAS ostrzega przed oszustami Ministerstwo Finansów ostrzega przed nowym sposobem oszustów. Dzwonią z rzekomym ostrzeżeniem o próbie "nieautoryzowanej transakcji bankowej" na naszym koncie. Według ekspertów może to być próba naciągnięcia nas na drogie połączenia telefoniczne. 📢 Dominika Witowska nową środkową Developresu SkyRes Rzeszów Dominika Witowska będzie w sezonie 2021-22 reprezentować barwy Developresu SkyRes Rzeszów. To 26-letnia środkowa rodem ze stolicy Podkarpacia. 📢 Zmiany dla podróżujących pociągami PKP Intercity. 26 czerwca zniesione zostaną limity zajętości miejsc w transporcie publicznym Od 26 czerwca 2021 r. zniesiony zostanie limit zajętości w wysokości 100 proc., a w pociągach PKP Intercity będzie można podróżować również bez rezerwacji miejsca siedzącego. Jednocześnie w składach wagonowych PKP Intercity będzie można podróżować bez rezerwacji miejsc.

📢 Klasa A1 Stalowa Wola. LZS Wola Rzeczycka przegrała z Koniczynką Ocice (Tarnobrzeg) 0:4 [ZDJĘCIA] W niedzielnym meczu stalowowolskiej klasy A1 LZS Wola Rzeczycka przegrała z Koniczynką Ocice (Tarnobrzeg) 0:4. Zobaczcie zdjęcia z tego meczu. 📢 Pełniący obowiązki prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak wyszedł naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Pracowity fachowiec, który w krótkim czasie zrobił dla Rzeszowa i rzeszowian wiele dobrego – to dominujące oceny pełniącego obowiązki prezydenta Marka Bajdaka, którego czteromiesięczna misja dobiega właśnie końca. Największym echem odbiły się jego decyzje o wstrzymaniu planowanych inwestycji deweloperskich na terenach zielonych, a także milowe kroki w sprawie południowej obwodnicy oraz Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki.

📢 60. Festiwal Muzyczny w Łańcucie rozpoczęty. Zobaczcie zdjęcia z koncertu inauguracyjnego 20 czerwca rozpoczął się 60. Festiwal Muzyczny w Łańcucie. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i obostrzenia Festiwal, który potrwa do 2 lipca, ma charakter hybrydowy. Wieczorny, inauguracyjny koncert - poza „występem na żywo“ dwojga solistów i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej, którą poprowadził maestro Massimiliano Caldi, wypełniło także nagranie włoskiej Orkiestry Kameralnej WIRTUOZI TEATRU ALLA SCALA, zrealizowane specjalnie na potrzeby łańcuckiego Festiwalu w mediolańskiej La Scali. Zobaczcie zdjęcia

📢 "Zobaczyłam ogień, a potem zorientowałam się, że nie płonie jeden dom, tylko cała ulica". Reportaż z Nowej Białej Ogień pojawił się wieczorem, kiedy część mieszkańców była jeszcze na polach, a inni doili krowy, które wróciły z pastwisk. Kiedy zaczęły palić się pierwsze domy sąsiedzi szybko przyszli z pomocą. Nie spodziewali się, że w tym czasie ogień "przeskakiwał" na ich domy. Upał, mnóstwo siana zwiezionego na podwórka i zwarta zabudowa tylko pomagały w szybkim rozprzestrzenianiu się ognia. Nawet najstarsi mieszkańcy wsi przyznają, że takiego pożaru nie widzieli nigdy wcześniej. Ci, z którymi rozmawialiśmy nie kryli łez, opowiadając o wielkiej tragedii, która dotknęła ich malowniczo położoną miejscowość. 📢 Na Podkarpaciu 4 nowe zakażenia. W Polsce 73 przypadki koronawirusa i 1 zgon [RAPORT 21.06] Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia ostatniej doby w Polsce przybyło 73 zakażenia, z tego 4 na Podkarpaciu. Zmarła 1 osoba.

📢 Zmarł ks. kan. Henryk Salach, emerytowany proboszcz w Boratynie. Pracował tam przez 32 lata W wieku 89 lat zmarł ks. kan. Henryk Salach, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Marcina w Boratynie.

📢 Dom Iwony z Sanatorium Miłości! Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? 21.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP. 📢 PKO BP Ekstraklasa. Za PGE Stalą Mielec pierwszy tydzień przygotowań. Do treningów powrócił Kamil Kościelny Równo tydzień temu przygotowania do nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy rozpoczęli piłkarze PGE Stali Mielec. Za zawodnikami m.in. testy motoryczne, badania krwi, wagi i tkanki tłuszczowej, ale również treningi już stricte piłkarskie.

📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie. 📢 Polska husaria rusza teraz na Szwecję! MEMY po meczu Polska - Hiszpania Euro nasze! 21.06 Memy po meczu Polska - Hiszpania 19.06 2021. Jan Bednarek zapowiadał, że Biało-Czerwoni będą walczyć, jak husaria i tak było! W Sewilli polscy piłkarze świetnie się spisali, remisując 1:1 z gospodarzami spotkania i mają przed sobą kolejny mecz o wszystko na Euro 2020 - ze Szwecją. Nawet dwie niekorzystne decyzje sędziego po analizie VAR nie przeszkodziły Wojciechowi Szczęsnemu i spółce w odniesieniu sukcesu. Obejrzyjcie w GALERII pierwsze reakcje internautów. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Koronawirus. Informacje, komunikaty, wydarzenia z Podkarpacia. Raport w sprawie epidemii [21.06] Koronawirus na Podkarpaciu. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie informacje i komunikaty dotyczące koronawirusa w regionie, a także najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata. Raport aktualizujemy na bieżąco. 📢 W Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu rozpoczęli wszczepianie zaawansowanych rozruszników CRT [ZDJĘCIA] Pierwsi pacjenci Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu przeszli zabiegi wszczepienia zaawansowanych rozruszników CRT. Urządzenie wspomaga pracę serca, zapewniając równomierny skurcz wszystkich jego obszarów. To znacząco zwiększa przepływ krwi. Jarosławski COM, jako jeden z niewielu szpitali powiatowych w Polsce rozpoczął tego typu leczenie. 📢 Wywal to natychmiast z kuchni. Te produkt według GIS są groźne dla zdrowia i życia. Wycofane produkty z Lidla, Biedronki, Netto 21.06.2021 Prezentujemy najnowszą listę wycofanych produktów przez GIS ostatnich miesiącach. Na liście znajdziecie zarówno najnowsze produkty, wycofane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz archiwalne produkty, które zostały wycofane z obrotu w ostatnich miesiącach. Warto sprawdzić, czy nie masz tych produktów w szafce, kuchni, bo według Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Sprawdzamy powody dla których te przedmioty codziennie użytku, a także produkty spożywcze zostały wycofane ze sprzedaży w popularnych sklepach takich jak Biedronka, Lidl, Lewiatan, Netto. Listę wycofanych produktów będziemy aktualizować na bieżąco.

📢 Konrad Fijołek w poniedziałek obejmie urząd prezydenta. Zacznie od podziękowań dla mieszkańców i usunięcia aut spod ratusza Konrad Fijołek, prezydent - elekt, w poniedziałek na specjalnie zwołanej sesji Rady Miasta złoży ślubowanie. Od tego momentu rozpocznie rządy w mieście. Czym zajmie się w pierwszej kolejności? - Usunę samochody parkujące wokół Ratusza, a pierwszym ważnym zadaniem będzie wybór miejskiego architekta - zapowiada. 📢 Żużlowcy 7R Stolaro Stali Rzeszów wygrali pierwszy mecz w tym sezonie, ale bonus pojechał do Niemiec Żużlowy 7R Stolaro Stali Rzeszów odnieśli pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Podopieczni trenera Michała Widery pokonali na swoim torze niemiecki ML Lanshut Devils 48:42 rewanżując się niemieckim Diabłom za porażkę przed tygodniem w Landshut. Punkt bonusowy zdobyli jednak rywale, którzy wygrali u siebie 49:39.

📢 Podróżował z USA, miał w bagażu 250 działek narkotyków. Wpadł na lotnisku w Jasionce 36-letni mężczyzna, który przyleciał z USA, w swoim bagażu miał 250 działek dilerskich z białym proszkiem. Po badaniach na lotnisku Rzeszów - Jasionka okazało się, że w środku woreczków były heroina i fentanyl.

📢 eWinner 2 liga. Michał Wlaźlik już nie jest dyrektorem sportowym Stali Rzeszów. Zastąpił go Jarosław Fojut W Stali Rzeszów doszło do zmiany dyrektora sportowego - Michała Wlaźlika zastąpi na tym stanowisku Jarosław Fojut. 📢 Brazylijka Bruna Honorio w Developresie Rzeszów. To ona ma zastąpić Kierę Van Ryk Potwierdziło się, to o czym plotkowano od dłuższego czasu. Brazylijka Bruna Honorio będzie atakującą Developresu Rzeszów. To pierwsza oficjalnie ogłoszona nowa siatkarka w ekipie Stephane’a Antigi na sezon 2021/22.

📢 Powiat stalowowolski. Samochód dachował przy drodze. 49-letni kierowca zginął na miejscu (ZDJĘCIA) 49-letni mężczyzna zginął na miejscu - to tragiczny bilans sobotniego wypadku w Skowierzynie (powiat stalowowolski), gdzie samochód zjechał z drogi i dachował. 📢 Przepiękny koncert muzyki sefardyjskiej w starej synagodze w Łańcucie [ZDJĘCIA] W sobotę w starej synagodze w Łańcucie odbył się koncert "Al Andalus". Usłyszeć można było pieśni w języku hiszpańskim, arabskim, hebrajskim oraz ladino. Gwiazdą był Gerard Edery - jeden z najwybitniejszych interpretatorów muzyki sefardyjskiej. Urodził się w Casablance, a dorastał w Paryżu i Nowym Jorku. Wykonuje pieśni w 16 językach.

📢 Hiszpanie oszaleli? Dziennikarze prawie się pobili analizując gola Lewego Hiszpańscy dziennikarze El Chiringuito TV wpłynęli na nieznane dotąd wody piłkarskiej analizy. Dwaj mężczyźni postanowili przed kamerą odtworzyć bramkę Roberta Lewandowskiego w meczu z Hiszpanią, oraz starcie Polaka z obrońcą Aymerickiem Laporte. Nawet walka zawodników na boisku nie była jednak tak agresywna, a dziennikarze prawie pobili się w pracy. 📢 Mnóstwo ludzi na Targu Staroci w Rozwadowie. Wydarzenie ma swoją magię, przyciąga tłumy [ZDJĘCIA] Tradycyjnie w trzecią niedzielę miesiąca do Rozwadowa powrócił Targ Staroci. Po raz kolejny spotkali się miłośnicy antyków i handlarze starociami. 20 czerwca miasto zaprosiło wystawców, kolekcjonerów, pasjonatów, a także osoby, które chcą oddać niepotrzebne przedmioty w dobre ręce. 📢 Te osoby nie powinny korzystać z klimatyzacji. Oto lista objawów na które trzeba uważać! W takie upalne dni, jakie mamy w ostatnich dniach klimatyzacja okazuje się zbawienna. Zarówno w samochodzie, pracy, sklepie a czasem i w domu. Wysokie temperatury są męczące, więc jeśli tylko mamy możliwość włączamy klimatyzacje. Trzeba jednak pamiętać, że nie służy ona wszystkim. Jest kilka grup osób, które klimatyzacji powinny unikać. Zobaczcie kiedy koniecznie powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji.

📢 Pożar czołgu na A6 pod Szczecinem. Zderzenie ciężarówek transportujących czołgi. AKTUALIZACJA i ZDJĘCIA 20.06.2021 Zablokowany przejazd na autostradzie na jezdni w stronę granicy. Około godz. 11.50 w sobotę 19 czerwca doszło tam do zderzenia dwóch ciężarówek przewożących czołgi. 📢 W Strzegocicach w gminie Pilzno powstaje największy w Europie gród słowiański [ZDJĘCIA i WIDEO] Nad jeziorem w Strzegocicach, w gminie Pilzno, rozpoczęły się prace nad stworzeniem grodu Słowian, który ma być największym tego typu w Europie. Z wałami i fosą. Goście zajrzą m.in. do chat woja, kowala, kaletnika, garncarza, tkaczki, wiedźmy. Będzie można zobaczyć dawne stroje, dowiedzieć się co jadano przed laty, ale też popływać po zalewie... w drewnianych łodziach dłubankach. Atrakcją mają być też dwie wysokie wieże widokowe.

📢 Najmodniejsze paznokcie na lato 2021. Zobacz wzory, pomysły, inspiracje paznokciowe i zdjęcia od stylistek z Golubia-Dobrzynia Paznokcie to wizytówka kobiety? Dla tych pań, które się z tym zgadzają, mamy propozycje manicure i pedicure na lato 2021. Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze, jakie trendy pojawiły się na wakacje. Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Golubia-Dobrzynia.

📢 Dni Osiedla Kmity w Rzeszowie. Zobaczcie, jak mieszkańcy świętują [ZDJĘCIA] "Bądźmy razem" - pod takim hasłem odbywają się w sobotę Dni Osiedla Kmity w Rzeszowie. W programie m.in. zabawy dla dzieci i młodzieży, tresura psów policyjnych, gra w boule. Będą też występy wokalistów Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie, pokaz Klubu Akrobatyki sportowej i wiele konkursów. Imprezę zakończy zabawa taneczna pod chmurką przy muzyce zespołu "Art Cafee". Organizatorzy to Samorządowa Rada Osiedla Kmity, SP nr 16 oraz administracja osiedla Kmity. 📢 Wypadek w Kraczkowej. Volkswagen passat dachował. Kierowca w szpitalu Dziś ok. godz. 11. 30 na DK w Kraczkowej doszło do wypadku drogowego, w którym ucierpiała jedna osoba. Zablokowany jest jeden pasa ruchu. 📢 Tenorzy z Tre Voci oczarowali publiczność w Rzeszowie głosami, repertuarem i poczuciem humoru Polskie trio muzyczne, wykonujące muzykę klasyczną i pop operową zachwyciło publiczność zgromadzoną na koncercie plenerowym zorganizowanym na dziedzińcu Polskiego Radia Rzeszów. Tenorzy wystąpili w koncercie zatytułowanym „With Love”. Nie zabrakło takich hitów, jak "Grande Amore", "Hallelujah", "All by Myself ", "New York, New York", ale największe owacje Tre Voci zdobył za nietuzinkowe - z akcentem tanecznym - wykonanie "Mambo Italiano".

📢 4 liga. Zwycięstwo Ekoball Stali Sanok nad Czarnymi Jasło. Krystian Jaklik upadł na murawę i trafił do szpitala [ZDJĘCIA] W piątek Ekoball Stal Sanok wygrała ligowe spotkanie z Czarnymi Jasło. Spotkanie rozpoczęło się fatalnie dla Krystiana Jaklika, który już w 1. minucie z nieznanych przyczyn upadł na murawę. Piłkarz stracił przytomność. Dzięki szybkiej interwencji piłkarzy i ratownika medycznego Jana Wojnarowskiego, Jaklik po około 20 minutach odzyskał przytomność. Następnie niespełna 24-latek został przetransportowany karetką do szpitala. - Krystian jest przytomny, znajduje się pod opieką lekarską i przechodzi szereg badań - informuje 4-ligowy klub z Sanoka. 📢 Juwenalia 2021 w Przemyślu. Zespół Piersi był gwiazdą wieczoru w Parku Lubomirskich [ZDJĘCIA] Zespół Piersi zagrał na koniec tegorocznych juwenaliów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Wydarzenie odbyło się w piątek w Parku Lubomirskich. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Z miejskiej pasieki w Rzeszowie zebrano pierwsze 30 litrów miodu [ZDJĘCIA] Na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie od blisko roku działa pasieka. Posiada 10 uli wielkopolskich, z czego w 7 mieszkają pszczoły. Kilka dni temu pszczelarz Dariusz Łoza, który opiekuje się pszczołami z MPWiK po raz pierwszy pozyskiwał miód. 📢 4 liga. Polonia Przemyśl rozbiła na koniec sezonu Lechię Sędziszów Małopolski 4:1. Ostatni mecz Grzegorza Gielarowskiego [ZDJĘCIA] "Przemyska Barcelonka" kończy sezon w dobrych nastrojach. Tuż przed pojedynkiem z Lechią Sędziszów Młp. włodarze klubu znad Sanu podziękowali za grę w Grzegorzowi Gierowskiemu, który w wieku 37 lat postanowił zakończyć przygodę z piłką. 📢 Juwenalia 2021 w Przemyślu. Studenci PWSW odebrali klucze do miasta i przeszli ulicami Przemyśla [ZDJĘCIA] Piątek 18 czerwca to święto studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Studenci odebrali z rąk prezydenta klucze do miasta, a następnie przemaszerowali ulicami Przemyśla do Parku Lubomirskich. Tam rozpoczęła się impreza. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Piersi.

📢 Groził śmiercią sędziom i prokuratorom. Wcześniej zgwałcił nieletnią. Został skazany na 12 lat więzienia "Ty martwa sędziowska k..o", "podrzynając ci gardło będę śmiał ci się w ryj suko". Pisał Piotr S. do sędziów i prokuratorów m.in. z Przemyśla i Rzeszowa, a nawet prokuratorów z Prokuratury Krajowej. Piotr S. Sądu Rejonowy w Rzeszowie skazał go za to na łączną karę 12 lat pozbawienia wolności. 📢 Tego nie powinno pić się w upały! Te płyny nie sprawdzają się w gorące dni [lista] Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że w czasie upałów musimy pamiętać o nawadnianiu organizmu. Bezkonkurencyjnie najlepsza do tego będzie woda, ale czasem mamy już jej dość i warto ją zastąpić innymi napojami. Są jednak takie, które w upał się nie sprawdzą i koniecznie ich unikajcie.

📢 Tatuaże słoneczne: najgorsze wzory. Alternatywa dla igieł czy niebezpieczna moda? Moda na tatuaże słoneczne wybuchła kilka lat temu. Media społecznościowe zalała fala zdjęć ukazujących różne formy "sztuki" malowanej słońcem. Można je było znaleźć pod hasłem #sunburnart. Choć tatuaż słoneczny mógłby wydawać się dobrą alternatywą dla igieł, jest niebezpieczny dla naszego zdrowia. Jeśli to Was nie przekonuje, zobaczcie najdziwniejsze wzory, które są dowodem na to, że ze słońcem lepiej nie igrać. 📢 Upały w Polsce. Memy! Internauci śmieją się z wysokich temperatur. Upały w krzywym zwierciadle [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI] Upały w Polsce nie ustają. Wysokie temperatury mogą dać się we znaki. Internauci jak zwykle komentują wysokie temperatury i przedstawiają je w krzywym zwierciadle. Upał w Polsce dokucza wszystkim. Internauci wzięli sprawy w swoje ręce [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI, DEMOTYWATORY]

📢 Patryk Grab z Tarnogóry zebrał prawie 2 tysiące szalików sportowych. Może się starać o wpis do Księgi Rekordów Guinnessa! [WIDEO, ZDJĘCIA] Kolorowych szalików klubów sportowych Patryk Grab z Tarnogóry ma już tyle, że do ich rozłożenia na stadionie Unii Nowa Sarzyna potrzeba było kilkunastu osób. Po przeliczeniu wyszło, że jest ich prawie 2 tys. i taka liczba kwalifikuje się do Księgi Rekordów Guinnessa. 📢 Powstanie stumetrowy wieżowiec przy stadionie Resovii w Rzeszowie. Resovia Residence ma być gotowa do 2024 roku. Mamy wizualizacje Nowy inwestor na rzeszowskim rynku - Resovia Residence, zaprezentował dziś swoje przedsięwzięcie pod tą samą nazwą. W sieci zaczęły pojawiać się głosy, że "Nowy Jork zawita do Rzeszowa". Udało nam się zdobyć wizualizacje. Budynki składające się na Resovia Residence mają być gotowe w 2024 roku, a najwyższy z nich osiągnie wysokość 100 metrów!

📢 Poszukiwani stręczyciele i stręczycielki. Zmuszali kobiety do prostytucji i czerpali z tego korzyści (zdjęcia) Policja poszukuje sutenerów i sutenerek, którzy nakłaniali lub zmuszali kobiety do uprawiania prostytucji, a następnie czerpali z tego korzyści. Zobacz, czy kogoś nie rozpoznajesz. To może być Twój sąsiad. Ścigani stręczyciele w galerii 📢 25-latek topił się w zalewie w Łopuszce Małej koło Przeworska. Uratował go 37-letni mężczyzna Bohaterską postawą wykazał się 37-letni mieszkaniec gminy Jawornik Polski, który uratował życie 25-latka tonącego w zalewie w Łopuszce Małej w powiecie przeworskim. Nieprzytomny mężczyzna został przetransportowany do przeworskiego szpitala. 📢 Poświęcenie pomnika Jana Pawła II w Parku Papieskim w Rzeszowie [ZDJĘCIA] W środę 2 czerwca, w 30. rocznicę pierwszej po przemianach ustrojowych pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, podczas której odwiedził dzisiejsze Podkarpacie (Rzeszów, Przemyśl i Lubaczów), biskup rzeszowski Jan Wątroba poświęcił w Parku Papieskim pomnik Ojca Świętego. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości

📢 MAMA I JA Szukamy mamy z dzieckiem na okładkę gazety. Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich Citroen C3 GŁOSOWANIE ROZPOCZĘTE! Z okazji Dni Matki i Dziecka stworzyliśmy wielką galerię zdjęć mam z ich pociechami. Teraz nasi Czytelnicy wybiorą zdjęcie, które trafi na okładkę "Nowin", a także mamy, które zdobędą nagrody i awansują do ogólnopolskiego finału akcji. W nim główną nagrodą będzie samochód przepiękny Citroen C3. 📢 Uważaj na te numery telefonów. Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj! [lista] Wystarczy, że odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Oszuści opracowują kolejne metody jak "zarobić" pieniądze kosztem niewinnych użytkowników urządzeń. Tym razem ataki skierowane są na posiadaczy telefonów. Szczególnie teraz, kiedy wiele osób oczekuje telefonów w sprawie terminu szczepień, powinniśmy uważać. Sprawdźcie połączeń, z jakich numerów nie powinniśmy odbierać, albo przynajmniej przemyśleć ich odbiór.

