Prasówka 30.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Coraz więcej samochodów na ulicach, coraz więcej osób posiada uprawnienia do jazdy. Nie znaczy jednak, ze każdy jest dobrym kierowcą. Okazuje się, że niektórzy to właściwie urodzeni kierowcy! Zobaczcie osoby, o jakich imionach i znakach zodiaku są najlepszymi kierowcami.

Według zapowiedzi rządzących, waloryzacja emerytur w przyszłym roku może być wysoka. A to oznacza kolejne podwyżki dla seniorów, bo wcześniej emeryci dostaną inne emerytury ze względu na reformę podatkową.

Tak mieszkają Adam i Izabela Małyszowie! Zaglądamy do ich pięknej posiadłości w Wiśle. Jak wyglądają wnętrza domu Małyszów? Co lubią robić w wolnych chwilach? Wszystko zobaczycie w naszej galerii zdjęć.

Jak nie wiadomo, jaki prezent kupić młodej parze, to najlepiej wręczyć jej pieniądze. W 2005 roku nowożeńcy dostawali od gości średnio po 300 zł w kopercie. Piszemy, ile w tej kopercie młodzie dostawali w 2021 roku.

Złota Piłka 2021. Tuż przed ogłoszeniem najważniejszego wyniku, do piłkarza Bayernu i reprezentacji Polski powędrowała już pierwsza nagroda. Robert Lewandowski został napastnikiem roku według kapituły magazynu France Football.

Dziś stolicą futbolu jest Paryż. Do Theatre du Chatelet dotarli wszyscy najważniejsi w środowisku, by poznać zdobywcę Złotej Piłki w 2021 roku. Na czerwonym dywanie Robertowi Lewandowskiemu towarzyszyła żona Anna. Jego największy rywal w plebiscycie, Leo Messi, przybył z żoną Antonellą i trzema synkami, którzy założyli ten sam błyszczący garnitur co ojciec. Zobaczcie zdjęcia z gali.