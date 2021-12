Prasówka 6.12.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te produkty spożywcze prowadzą do największej utraty wagi. One pomogą najszybciej schudnąć [6.12.21]”?

Prasówka 6.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te produkty spożywcze prowadzą do największej utraty wagi. One pomogą najszybciej schudnąć [6.12.21] Zdaniem ekspertów istnieje 12 produktów spożywczych, które prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że to niezawodna lista produktów spalających tłuszcz. Które produkty prowadzą do największej utraty wagi? One pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Nowe zakażenia koronawirusem 5.12.2021 w woj. podkarpackim. Sprawdź, jakie są liczby W woj. podkarpackim odnotowano 741 nowych zakażeń. Zobacz aktualne dane na dzień 5.12.2021. W którym powiecie jest największa liczba zarażonych koronawirusem? W Rzeszowie przybyło 109 nowych osób zakażonych, w powiecie rzeszowskim 58, w powiecie mieleckim 63. Sprawdź liczbę nowych zachorowań we wszystkich powiatach. Od początku pandemii w woj. podkarpackim wystąpiło 159 960 przypadków zakażeń koronawirusem, jednocześnie we wszystkich naszych powiatach z powodu COVID-19 do tej pory zmarło 5 150 osób.

📢 Wstrząs w kopalni Bielszowice zasypał górników. Jeden uratowany. Gdzie jest drugi? Ratownicy chcą użyć kamery endoskopowej Silny wstrząs w kopalni Bielszowice spowodował zawał chodnika. Górnicy zostali odcięci od świata. Trwa akcja ratownicza w kopalni Bielszowice. Ratownicy ręcznie przekopują się do górników z dwóch stron. Pracują rotacyjnie w skrajnie trudnych warunkach. Jednego już udało się odnaleźć. Trwa walka z czasem. Z drugim górnikiem nie ma kontaktu. W sobotę rano 4 grudnia doszło tam do wstrząsu o magnitudzie 2,5. Po kilkunastu godzinach akcji ratunkowej, po północy, na powierzchnię wyciągnięto jednego z górników. Jest bezpieczny w szpitalu.